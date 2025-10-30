Katie Price feuert mit Video von Sohn gegen Ex Dwight Yorke

Katie Price (47) hat auf Instagram erneut eine Spitze gegen ihren Ex-Partner Dwight Yorke (53) gerichtet. In einem Video zeigt die Reality-TV-Bekanntheit ihren Sohn Harvey, der ein Trikot von Manchester United – Dwight Yorkes ehemaligem Verein – trägt. In dem Clip fordert Katie ihren Sohn auf, "Oi, oi, Yorkey" zu rufen, was Harvey mit Begeisterung wiederholt. Zusätzlich markierte Katie sowohl Dwight als auch den Fußballclub in ihrem Beitrag. Sie ist überzeugt, dass ihr Ex seit 2012 keinen Kontakt mit Harvey hatte. Der heute 23-Jährige ist blind, autistisch und lebt mit weiteren gesundheitlichen Einschränkungen.

Nach der Trennung des einstigen Paares kam es immer wieder zu Spannungen, wie Katie in der Vergangenheit offenlegte. Die britische TV-Persönlichkeit schilderte, dass Dwight anfangs die Vaterschaft für Harvey bestritt und nur durch einen DNA-Test überzeugt werden konnte. Auch bei der Geburt habe Dwight nur am Rande teilgenommen. Berichten zufolge war er damals von seinem Umfeld angehalten worden, keine weiteren Verpflichtungen ohne Bestätigung der Vaterschaft einzugehen. Laut Katie habe Dwight im Laufe der Jahre immer wieder Gelegenheiten verstreichen lassen, um eine Beziehung zu seinem Sohn aufzubauen – eine Entscheidung, die Katie nach eigener Aussage nie nachvollziehen konnte.

Harvey, der aus der kurzen Beziehung von Katie und Dwight hervorging, hat mittlerweile mehrere Halbgeschwister, darunter Junior und Princess aus Katies Ehe mit Peter Andre (52) sowie Jett und Bunny aus ihrer Beziehung mit Kieran Hayler (38). Die Mutter von fünf Kindern sorgt immer wieder öffentlich für Schlagzeilen, wenn es um die zerrüttete Beziehung zwischen Harvey und seinem biologischen Vater geht. Dwight Yorke selbst hatte in der Vergangenheit in seiner Autobiografie betont, dass er eine starke emotionale Verbindung zu Harvey spüre, auch wenn die Umstände den Kontakt erschwert hätten.

Anzeige Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price, Reality-TV-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price nimmt ein Video von ihrem Sohn Harvey auf und teilt es auf Instagram

Anzeige Anzeige

Getty Images Dwight Yorke im Mai 2018

Anzeige