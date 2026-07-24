Andere verletzt? Katie Price beschuldigt Ehemann Lee Andrews

Katie Price (48) hat sich in ihrer eigenen Sendung klar gegen das Verhalten ihres Ehemannes Lee Andrews positioniert. In einer aktuellen Folge ihres Podcasts "The Katie Price Show" sprach die Britin offen über die jüngsten Schlagzeilen rund um Lee und warf ihrem Ehemann vor, anderen Menschen geschadet zu haben. "Ich mag es nicht, wenn Menschen andere verletzen. Das ist alles, was ich dazu sage", erklärte sie. Gemeinsam mit ihrer Schwester Sophie ließ sie kein gutes Haar an dem Verhalten ihres Mannes – auch wenn sie betonte, dass Lee ihr gegenüber nie negativ aufgefallen sei.

Konkret ging Katie auch auf Berichte über ein angebliches Sexvideo ein und stellte klar: Solches Material existiere schlicht nicht. Die kursierende Sprachnachricht, in der Lee angeblich davon gesprochen haben soll, mit dem Video ein "nettes Sümmchen" zu verdienen, sei laut ihr nur als Scherz gemeint gewesen. Trotzdem machte die Unternehmerin deutlich, dass ihr der Gesamtumfang der Vorwürfe zu denken gibt: "Es ist so viel, es ist überwältigend und es ist zu einem einzigen großen Lärm geworden. Ich weiß einfach nicht, was in seinem Kopf vorgeht." Sie kündigte an, der Wahrheit auf den Grund zu gehen. Sogar ein Podcast-Interview stellte sie in Aussicht: Ihr Produzent solle Lee befragen und "ganz tief reingehen", weil sie endlich alles hören wolle.

Lee saß erneut im berüchtigten Al-Awir-Gefängnis in Dubai – wegen angeblich offener Schulden wurde er kurz nach seiner ersten Entlassung ein zweites Mal festgenommen. Inzwischen soll er wieder auf freiem Fuß sein. Katie und Lee hatten sich im Januar in Dubai kennengelernt und nur wenige Tage nach ihrer Begegnung geheiratet. Auch Lees Vater Peter war zeitweise in derselben Haftanstalt in Dubai inhaftiert – er soll Berichten zufolge inzwischen ebenfalls entlassen worden sein. Katie selbst gab sich im Podcast nachdenklich: "Es ist meine Beziehung, und es ist inzwischen so weit gekommen, dass es nur noch ein Witz ist", sagte sie. Derzeit versucht die Realitybekanntheit, sich auf ihren Alltag mit ihren Kindern zu konzentrieren und sucht nach eigenen Worten Abstand vom öffentlichen Drama um ihren Ehemann, bis sie ihn im geplanten Podcast-Gespräch mit all ihren Fragen konfrontieren kann.

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Collage: Imago, Instagram / wesleeeandrews Collage: Katie Price und Lee Andrews

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Instagram / wesleeeandrews Lee Andrews und Katie Price, Juni 2026

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Instagram / wesleeeandrews Katie Price mit ihrem Ehemann Lee, Februar 2026