Brooklyn Beckham kassierte eine Million für Seitenhieb-Spot

Brooklyn Beckham (27) soll für seinen viel diskutierten Werbespot für den US-amerikanischen Essenslieferservice DoorDash eine siebenstellige Summe kassiert haben. Wie Page Six berichtet, soll der Promispross mindestens eine Million US-Dollar – umgerechnet rund 872.900 Euro – für den Clip erhalten haben. In dem Spot sind Anspielungen auf das öffentlich bekannte Zerwürfnis mit seiner Familie zu sehen: Brooklyn wirft Fußballtickets auf einen Sofatisch und sagt, er verfolge die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 von zu Hause aus – mit dem Kommentar: "Es ist kompliziert."

Die Reaktionen im Netz fielen nach der Veröffentlichung des Spots harsch aus. "Wenn man ständig gegen die eigene Familie sticheln muss, um relevant zu bleiben", hieß es in einem Kommentar. Ein anderer Nutzer schrieb: "Er scheint sehr froh darüber zu sein, dass er immer noch vom Namen Beckham profitieren kann." Sogar einstige Unterstützer zeigten sich enttäuscht: "Brooklyn, ich habe dich immer verteidigt, aber das ist einfach gemein." Ungeachtet der Kritik legte Brooklyn auf Instagram noch nach und teilte ein weiteres Video für DoorDash, in dem er dem Lieferboten die WM-Tickets mitgibt und seine Follower aufruft, sie zu suchen.

Im Clip, der schon vor rund einer Woche die Runde machte, sahen Fans noch mehr kleine Spitzen gegen die eigene Familie. Zu sehen war unter anderem Post auf dem Couchtisch – etwa die Briefe von Harper (14)? Sie war kurz zuvor dabei fotografiert worden, wie sie alleine ein Schreiben zu Brooklyns Haus brachte. Außerdem fiel vielen auf: Die teure Uhr, die Brooklyn einmal von David Beckham (51) geschenkt bekommen haben soll, trug er darin nicht.

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Instagram / brooklynpeltzbeckham Brooklyn Beckham im Februar 2026

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Getty Images Brooklyn Peltz Beckham im Juni 2024 auf der Pariser Fashion Woche

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Instagram / Brooklyn Peltz-Beckham Brookly Peltz-Beckham, Harper Seven Beckham und Nicola Peltz-Beckham