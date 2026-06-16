WM-Werbung: Macht Brooklyn Beckham den Familienzoff zu Geld?

Der Familienzwist bei den Beckhams nimmt offenbar kein Ende – und Brooklyn Beckham (27) scheint ihn nun sogar für kommerzielle Zwecke zu nutzen. Der 27-Jährige veröffentlichte auf Instagram einen Werbespot für den Lieferdienst DoorDash, in dem er grinsend auf seiner Couch sitzt und die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 vor dem Fernseher verfolgt. "Ihr fragt euch wahrscheinlich, warum ich die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 von zu Hause aus schaue... Das ist eine lange Geschichte", sagt er in dem Clip. Anschließend wirft er eine ganze Menge WM-Tickets auf den Sofatisch. Am Ende des Videos erscheint die Nachricht: "Es ist kompliziert. Mehr demnächst." Fans werfen Brooklyn daraufhin vor, damit auf den Beckham-Familienstreit anzuspielen und seine Eltern damit zu brüskieren.

Die Kommentare gehen mehrheitlich in eine Richtung: "Du bist zu Hause, weil du dich von deiner ganzen Familie geschieden hast" und "Nein, niemand wundert sich". Im Spot ist auf dem Couchtisch neben einem Stapel Post auch eine neue Uhr zu sehen – jene teure Uhr im Wert von rund 255.000 Euro, die ihm sein Vater David Beckham (51) geschenkt hatte, trägt er hingegen nicht mehr. Die Briefe sorgen ebenfalls für Gesprächsstoff: Erst kürzlich wurde Brooklyns 14-jährige Schwester Harper dabei fotografiert, wie sie alleine und sichtlich niedergeschlagen ein Schreiben zu dem Haus brachte, das Brooklyn mit seiner Frau Nicola Peltz (31) teilt. Daraufhin beschuldigte Brooklyns Umfeld die Beckhams, Harper als Druckmittel einzusetzen. Freunde von David und Victoria Beckham (52) wiesen diesen Vorwurf entschieden zurück und bezeichneten ihn als "böswillige Anschuldigung gegen ein unschuldiges junges Mädchen".

Der Konflikt zwischen Brooklyn und seinen Eltern schwelt schon seit Längerem. Die Spannungen werden vor allem mit Brooklyns Ehe mit Nicola in Verbindung gebracht. Der älteste Sohn von David und Victoria – ehemals als Posh Spice bekannt – ist als Model und Social-Media-Star tätig und hatte zuletzt auch durch seine Leidenschaft für das Kochen auf sich aufmerksam gemacht.

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Imago Brooklyn Beckham, 2025

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Instagram / brooklynpeltzbeckham Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham

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Instagram / brooklynpeltzbeckham Brooklyn Peltz-Beckham, Victoria Beckham, Nicola Peltz-Beckham und David Beckham, Oktober 2024

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