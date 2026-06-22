DJ Fat Tony spricht über den heftigen Streit im Beckham-Clan

DJ Fat Tony packt aus: Der Musiker hat jetzt verraten, dass er von der TV-Show This Morning gebeten wurde, über den heftigen Streit im Beckham-Clan zu sprechen. In einem Interview mit dem Telegraph erklärte Tony, dass die Anfrage über eine WhatsApp-Gruppe kam, in der er mit Brooklyn Peltz-Beckham (27) und dessen Frau Nicola Peltz (31) schreibt. "Ich dachte mir: Ich werde niemanden vor den Bus werfen, ich habe einfach aus dem Herzen gesprochen. Ich war nicht dort, um über Victoria und David herzuziehen. Ich habe nichts ausgeplaudert", so Tony. Im Fokus steht dabei die explosive Familiensaga rund um Brooklyns öffentliches Statement gegen seine Eltern Victoria und David Beckham. Darin warf er seiner Mutter vor, sie habe den ersten Tanz mit seiner Frau "gekapert" und sich dabei unangemessen verhalten.

Tony erinnerte sich daran, wie Marc Anthony (57) während seines Auftritts zunächst Brooklyn auf die Bühne geholt habe. Alle hätten erwartet, dass nun Nicola dazukommt, doch dann habe der Sänger "die schönste Frau im Raum" auf die Bühne gebeten – Victoria. Laut Tony habe Marc Brooklyn aufgefordert, seine Hände auf die Hüften seiner Mutter zu legen, was als lateinamerikanischer Tanzmoment gedacht gewesen sei, für viele Anwesende aber sehr merkwürdig wirkte. Brooklyn sei auf der Bühne "wie festgenagelt" gewesen, während Nicola den Raum weinend verlassen habe. Tony stellte klar, dass es weder "Slut-Drops" noch schrille Spice-Girls-Showeinlagen gegeben habe, doch für Brooklyn habe sich die Situation schlicht falsch angefühlt. Tony beklagte jedoch, dass der Fokus der Medien nur auf diesem einen Moment gelegen habe: "Das Traurige daran ist, dass genau dieser Teil aus der Stellungnahme herausgegriffen wurde und alles andere, was passiert ist, dadurch irgendwie beschönigt wurde."

Im Gespräch betonte Tony immer wieder, wie leid ihm die familiäre Eskalation tue. Man dürfe nicht vergessen, dass hinter all dem Glamour ein junger Mann stehe, der sich verletzt fühle, und Eltern, die das Gefühl haben, ihren Sohn verloren zu haben. Brooklyn habe seiner Ansicht nach lange versucht, Dinge privat zu klären, bevor er den Schritt in die Öffentlichkeit gewagt habe, um "die Erzählung zu ändern" und sich von dem dauerhaften "Nepo-Baby"-Image zu lösen. Tony, der seit Jahren eng mit der prominenten Familie verbunden ist und schon viele Beckham-Partys musikalisch begleitet hat, zog im Interview auch Parallelen zu seiner eigenen Biografie. Auch er habe jahrzehntelang keinen Kontakt zu seinem Vater gehabt. "Ich freue mich immer über ein Happy End, und ich glaube, dass sie als Familie wieder zusammenfinden werden", so Tony optimistisch.

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Getty Images DJ Fat Tony, Dezember 2023

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X.com / https://x.com/KhalQ9Q KI-generiertes Bild von Victoria Beckham, vor ihrem Sohn Brooklyn und Schwiegertochter Nicola

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Instagram / brooklynpeltzbeckham Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham