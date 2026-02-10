Marc Anthony bedauert großen Familienstreit von den Beckhams

Marc Anthony (57) äußert sich erstmals zum Familienkrach bei den Beckhams. In einem Interview mit dem Hollywood Reporter nahm der Sänger vorsichtig Stellung zu den Spannungen zwischen David Beckham (50) und Victoria Beckham (51) und ihrem ältesten Sohn Brooklyn Peltz-Beckham (26). Das Gespräch fand im Rahmen eines Pressetermins zu seinem aktuellen Projekt statt – zeitlich kurz nach Brooklyns jüngsten öffentlichen Vorwürfen auf Instagram. Direkt Partei ergreifen wollte Marc jedoch nicht. Stattdessen betonte er, dass er die Familie seit vielen Jahren kenne – sogar noch aus der Zeit vor der Geburt der Kinder. "Sie sind eine wunderbare, wunderbare Familie", erklärte der Musiker und verriet zudem, dass er Taufpate von Sohn Cruz Beckham (20) ist. Die derzeit kursierende öffentliche Darstellung des Konflikts bezeichnete Marc als "äußerst unglücklich" und stellte klar, sie entspreche "kaum der Wahrheit".

Hintergrund: Brooklyn hatte in einer Reihe von Instagram-Stories seine Eltern scharf kritisiert. Er warf ihnen vor, ihn lange kontrolliert zu haben, und behauptete, seine Angstzustände hätten sich erst gelöst, als er Abstand von der Familie gewann. Zugleich verteidigte er Ehefrau Nicola Peltz-Beckham (31) mit Nachdruck gegen den Vorwurf, sie nehme übergroßen Einfluss auf ihn. Besonders heikel: Brooklyn schilderte eine Szene von seiner Hochzeit 2022, bei der Marc Anthony als Stargast auftrat. Demnach sei eine geplante romantische Tanzeinlage für das frisch vermählte Paar geplatzt, weil Victoria Beckham stattdessen mit ihrem Sohn auf der Bühne getanzt habe – "sehr unangebracht", wie Brooklyn schrieb. Auch DJ Fat Tony, der das Wochenende begleitete, sprach im britischen Fernsehen von einer "schrägen" Situation, bei der Nicola den Saal in Tränen verlassen habe. Konkrete Details wollte Marc Anthony nicht liefern, doch sein Hinweis, das Bild in der Öffentlichkeit entspreche kaum der Realität, lässt Raum für Interpretationen.

Abseits der öffentlichen Wortgefechte wird deutlich, wie angespannt die Lage innerhalb der Familie sein könnte. Brooklyn scheint seinen Fokus derzeit klar auf sein Leben mit Ehefrau Nicola zu legen – auch äußerlich. Auf seinen Fingern sind die früheren Namens-Tattoos seiner Geschwister Romeo Beckham (23), Cruz Beckham und Harper Seven Beckham (14) inzwischen mit dunklen Balken überdeckt, während Nicolas Name nun deutlich hervorsticht. Auch ein verändertes "Dad"-Tattoo am Oberarm sowie eine verdeckte Widmung an seine Mutter auf der Brust sorgen für Aufsehen. In der Vergangenheit hatten David und Victoria Beckham immer wieder betont, wie wichtig ihnen ihre vier Kinder sind. Auf Social Media teilten sie regelmäßig Einblicke in den Familienalltag, gratulierten öffentlich zu Geburtstagen und zeigten sich an gemeinsamen Feiertagen vereint. An genau dieses Bild erinnerte nun auch Marc Anthony.

Getty Images Marc Anthony, April 2025

Getty Images Sir David Beckham feiert mit seiner Familie den MLS-Cup-Sieg von Inter Miami CF

Imago Brooklyn Beckham und Nicola Peltz bei der Burberry Autumn/Winter 2025 Show während der London Fashion Week