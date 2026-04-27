Er ist zurück: User vergleichen Fabio Knez' Verhalten mit KI

Fabio Knez (33) ist zurück – doch seine Online-Rückkehr sorgt für hitzige Diskussionen! Nachdem der Reality-TV-Star wochenlang von der Bildfläche verschwunden war, meldet sich Fabio nun seit rund einer Woche wieder regelmäßig auf Instagram und teilt einzelne Einblicke aus seinem Alltag. In seinem neuesten Reel zeigt er sich im Fitnessstudio, wo er an den Geräten trainiert und dabei ein Fitnessprodukt bewirbt. Statt Jubel über sein Comeback hagelt es unter dem Clip jedoch Kritik: Mehrere User werfen Fabio in den Kommentaren vor, er wirke wie ein Computer oder sogar wie eine künstliche Intelligenz.

Das aktuelle Video ist als Werbeclip konzipiert – und genau dieser Look scheint vielen seiner Follower ein Dorn im Auge zu sein. Unter dem Reel sammeln sich Kommentare wie: "Nur noch KI-Videos. Langsam nur noch traurig" oder "Dieses Video sieht so KI-mäßig aus". Ein anderer Nutzer schreibt: "Ich warte komischerweise immer noch darauf, dass es ein Prank ist, der bald aufgeklärt wird." Mehrere Fans äußern, dass Fabio für sie nicht mehr so authentisch wirke wie früher, einige ziehen sogar den Vergleich: "Einfach zur KI geworden". Besonders häufig fällt dabei der Vorwurf, das Auftreten des Influencers sei ungewohnt steif und erinnere eher an eine künstlich generierte Figur als an den Realitystar, den sie aus vergangenen Clips kennen.

Die kritischen Stimmen knüpfen an die Veränderungen an, die viele Follower schon bei seinem jüngsten Netz-Comeback wahrgenommen hatten. Damals überraschte Fabio seine Community nach einer längeren Pause mit einem neuen Selfie und betonte, er sei wieder da und blicke anders auf die Dinge. Seit seinem Umzug nach Dubai und dem Wandel vom Staubsaugerverkäufer zum Realitystar und Social-Media-Gesicht begleitet ihn seine Community bei großen Schritten im Leben. Viele Fans verbinden mit ihm vor allem seinen früheren, lockeren Humor und seine spontane Art. In den aktuellen Kommentaren wird deutlich, dass sich einige Follower genau diese Seite von Fabio zurückwünschen und seine Entwicklung im Netz sehr aufmerksam verfolgen.

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Instagram / fabioknez Fabio Knez, Dezember 2025

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Instagram / fabioknez Fabio Knez, Realitystar

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Instagram / fabioknez Fabio Knez, Realitystar