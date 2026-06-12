Drei Monate: Hier steckte Fabio Knez nach der Darya-Trennung

Nach der Trennung von Darya Strelnikova (33) war es für lange Zeit ruhig um Fabio Knez (33). Jetzt hat der Realitystar seinen Followern auf Instagram verraten, wo er in den vergangenen Monaten abgetaucht war: Er flog nach Kuba – und blieb dort deutlich länger als geplant. "Als ich nach Kuba geflogen bin, wollte ich eigentlich nach sechs Wochen wieder zurück. Am Ende wurden daraus drei Monate", schreibt er in seinem neuen Post.

In dem emotionalen Instagram-Beitrag blickt Fabio auf seine Zeit auf der Karibikinsel zurück. Drei Monate ohne festen Plan, stattdessen mit einem Notizbuch und, wie er selbst schreibt, "mehr Fragen als Antworten". Besonders die kleinen, unspektakulären Momente hätten ihn bewegt – stille Spaziergänge, Gespräche und Nächte am Schreibtisch. "Rückblickend waren es nicht die großen Momente, die etwas verändert haben. Es waren die stillen", erklärt er und fügt hinzu: "Manche Phasen sind leise. Aber sie verändern alles."

Die Trennung von Darya hatte Fabio sichtlich mitgenommen. Das Model hatte das Beziehungsende im November 2025 öffentlich bestätigt, woraufhin es auffallend still um den Realitystar wurde. Er meldete sich nur noch selten bei seinen Fans – wenn er sein Gesicht dann doch zeigte, wirkte er robotisch und kalt. Auch Darya verriet in ihrem Podcast "Pillow Talk", dass seine starke Wesensveränderung ihr zuletzt Angst bereitet habe.

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Instagram / darya Darya Strelnikova und Fabio Knez, Juli 2025

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Instagram / fabioknez Fabio Knez, Dezember 2025

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Instagram / darya Darya Strelnikova und Fabio Knez, Realitystars