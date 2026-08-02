Fans sind sich uneinig: Fabio Knez versucht sich als Sänger

Fabio Knez (33) wagt sich auf neues Terrain: Der Realitystar hat auf Instagram ein Video veröffentlicht, in dem er seine Gesangskünste präsentiert. Darin singt er den Klassiker "Summer Wind", der vor allem durch Frank Sinatra (†82) weltbekannt wurde. Ob es ein guter Plan war, die Kommentarspalte zu öffnen, ist fraglich: Die Reaktionen seiner Fans fallen nämlich sehr unterschiedlich aus. Während einige Follower seinen Mut feiern und Kommentare wie "Super Fabio" oder "Frank Sinatra 'Summer Wind'. Wie cool" hinterlassen, zeigen sich andere deutlich kritischer.

"Oh nein, lieber nicht singen. Sorry!", schreibt ein Fan. Ein anderer kommentiert: "Keule, du bist ein geiler Typ. Aber lass andere singen." Weitere Nutzer formulieren ihre Kritik etwas zurückhaltender, aber nicht weniger deutlich: "Bitte nicht mehr singen. Du hast bestimmt andere Qualitäten..." oder "Das ist aber noch ausbaufähig." In einem Punkt scheinen sich die meisten jedoch einig zu sein: Fabio beweist Mut. "Mutig bist du. Das steht fest", fasst es ein Follower treffend zusammen.

Bekannt wurde Fabio bislang vor allem durch seine Auftritte in Reality-TV-Formaten. Erst kürzlich sprach er in einem YouTube-Livestream über seine TV-Zukunft und machte deutlich, dass er sich weitere Reality-Projekte grundsätzlich vorstellen könne – allerdings mit Einschränkungen. Bestimmte Sendungen kämen für ihn schlicht nicht infrage. Mit seinem musikalischen Ausflug sorgt er nun jedenfalls für reichlich Gesprächsstoff. Ob sich daraus mehr entwickelt, bleibt abzuwarten.

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Instagram / fabioknez Fabio Knez, ehemaliger Dschungelcamper

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Instagram / fabioknez Fabio Knez, August 2026

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Instagram / fabioknez Fabio Knez, Dezember 2025