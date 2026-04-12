"Mit neuem Blick": Fabio Knez meldet sich im Netz zurück

Nach wochenlanger Funkstille hat sich Fabio Knez (33) bei seinen Followern zurückgemeldet. Der Realitystar postete eine Instagram-Story mit einem neuen Selfie von sich und dazu die kurze, aber vielsagende Botschaft: "Wieder da. Mit neuem Blick." Für viele Fans, die in den vergangenen Wochen kaum ein Lebenszeichen von dem einstigen Staubsaugerverkäufer erhalten hatten, dürfte die Rückkehr des Dubai-Auswanderers eine Überraschung gewesen sein.

Was genau hinter der langen Pause steckt und worauf sich sein "neuer Blick" bezieht, lässt Fabio offen. Sein letzter regulärer Beitrag vor dem Comeback stammte vom 3. Februar. Damals zeigte er sich an einem Schreibtisch, scheinbar in Gedanken versunken, und schrieb dazu: "Manche Phasen sind leise. Aber sie verändern alles." Was ihn damals beschäftigte und was sich seitdem verändert hat, verrät er seinen Followern nicht.

Bereits vor einigen Monaten hatte die Trennung von Darya Strelnikova (33) für viele Spekulationen in den sozialen Netzwerken gesorgt. Während die einstige Germany's Next Topmodel-Kandidatin offen über ihren Heilungsprozess sprach, zog sich Fabio auffällig zurück. Statt großer Worte teilte der Reality-TV-Star damals lediglich den Satz "Ruhe ist Kontrolle" mit seinen Followern. In den Kommentaren häuften sich Fragen wie "Was ist mit dir passiert?" und "Ist das wirklich Fabio?" Viele erinnerten sich an den lebensfrohen Fabio aus dem Fernsehen und fanden, dass seine Persönlichkeit wie ausgewechselt wirkte.

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Instagram / fabioknez Fabio Knez, April 2026

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Instagram / fabioknez Fabio Knez, Dezember 2025

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Imago Fabio Knez und Darya Strelnikova bei der Eröffnung der Ausstellung "House of Banksy – An Unauthorized Exhibition" in München