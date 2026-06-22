Nach der Trennung: Deshalb tauchte Fabio Knez auf Kuba ab

Nach dem Liebes-Aus mit Darya Strelnikova (33) zog Fabio Knez (33) die Reißleine: Der Realitystar kehrte Dubai den Rücken und verschwand für mehrere Monate nach Kuba. Nun verrät er in einem YouTube-Video, was wirklich hinter seiner Auszeit steckte: Die Reise sollte dem Realitystar helfen, Abstand zu gewinnen und sein Leben zu überdenken. "Also, es war eine Mischung aus 'Ich wollte das schon immer mal sehen', aber ich nehme mir auch bewusst eine Auszeit, Ruhe, und auch mein Leben gibt mir mal die Zeit, alles zu überdenken", so der ehemalige Dschungelcamper. Ursprünglich waren nur sechs Wochen geplant – daraus wurden am Ende drei Monate.

Doch der Kuba-Trip verlief zunächst alles andere als reibungslos. Schon am Flughafen in Dubai drohte das Abenteuer ein jähes Ende zu nehmen: Weil Fabio das erforderliche Visum nicht beantragt hatte, durfte er zunächst nicht in den Flieger nach Istanbul steigen. Kurzerhand holte der ehemalige AYTO-VIP-Kandidat die Formalitäten nach und setzte seine Reise schließlich doch noch fort. Auch die Ankunft in Havanna entsprach nicht gerade seinen Erwartungen. Statt karibischer Traumkulisse erlebte er einen Kulturschock. "Mein erster Gedanke in diesem Hotelzimmer [...] Wann endlich fliege ich wieder nach Hause? Es war anstrengend, es war laut, es war verdreckt", schildert er seine ersten Eindrücke.

Als er nach sechs Wochen die Heimreise antreten wollte, wurden seine Flüge wegen der Lage in Dubai gleich viermal gecancelt – sodass er schlicht nicht mehr wegkam. "Es war so, dass ich dann nicht mehr nach Hause konnte. Also, ich konnte da nicht mehr in meine Wohnung nach Dubai. Das ging nicht, weil unten die Flüge nicht geflogen sind", erzählt der 33-Jährige. Statt auf Umwegen nach Deutschland zu seiner Familie zu fliegen, entschied er sich, einfach auf der Insel zu bleiben: "Also dachte ich mir nach dem vierten Mal: Weißt du, bevor du jetzt irgendwo anders hinfliegst, [...]. Bleib einfach noch auf Kuba. Gerade ist es zwar extrem, extrem anstrengend, aber vielleicht hilft es dir in deinem Leben."

Kuba übte auf Fabio schon seit seiner Kindheit eine besondere Faszination aus. Die Musik, die legendären Oldtimer und das lateinamerikanische Lebensgefühl hatten ihn stets begeistert – doch der passende Zeitpunkt für die Reise hatte sich nie ergeben. Heute blickt der Make Love, Fake Love-Star dankbar auf die unerwartet lange Auszeit zurück. Aus seinen Erfahrungen zieht er eine klare Erkenntnis, die er auch mit seinen Followern teilen möchte: "Verreist alleine. Nehmt was zum Schreiben mit. Haltet Abstand von sozialen Medien. Macht mal euer Handy ganz weg für eine Woche [...] und lernt euch selbst kennen. In der Stille, in der Einsamkeit entsteht absolute Klarheit. Und das, muss ich sagen, hätte ich schon früher machen sollen." Insgesamt sei es eine "sehr, sehr gute Zeit" gewesen.

Anzeige Anzeige

Instagram / fabioknez Fabio Knez, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / darya Fabio Knez und Darya Strelnikova

Anzeige Anzeige

Instagram / fabioknez Fabio Knez, Juni 2026

Instagram / fabioknez Fabio Knez, Dezember 2025