Wochen nach Fabio-Trennung: Darya Strelnikova datet wieder

Darya Strelnikova (33) und Fabio Knez (32) gaben Ende 2025 ihr Liebes-Aus bekannt. Die beiden Realitystars waren verlobt und hatten ein Jahr zuvor einen Neustart in Dubai gewagt – doch nun ist alles aus. In ihrem Podcast "Pillow Talk" erzählt Darya nun, dass sie das Thema Liebeskummer längst abgehakt hat. Stattdessen hat sie sogar schon wieder Lust auf einen Neuanfang. "Ich bin langsam bereit, einfach wieder locker zu daten – einfach so zum Spaß", berichtet sie fröhlich. Für Darya ist es ein Zusammenspiel aus Neugier und Zweifel, immerhin ist sie erst seit Kurzem solo. "Wir sind jetzt seit zwei Monaten getrennt. Das ist eigentlich schon früh", gibt sie zu bedenken.

Aktuell sei sie bereits auf verschiedenen Dating-Plattformen unterwegs. "Ich schaue die mal ab und zu an, wenn mir langweilig ist", erzählt Darya. Die Ex-GNTM-Kandidatin verrät, sie suche nach einem Mann zwischen 35 und 45 Jahren – in dieser Altersklasse sei es jedoch eher schwierig, jemanden zu finden, der ihren Ansprüchen genüge. Für Darya ist das aber kein großes Problem, da sie das Thema ohnehin langsam angehen möchte. "Für so ein richtiges Date bin ich noch nicht bereit. Aber einfach mal gucken... Vielleicht ist da ja was dabei, wo ich sage: 'Ja, okay. Kann man mal machen.' Der darf dann etwas von meiner kostbaren Zeit haben", lacht sie.

Vor der Trennung hatten sich Darya und Fabio ein Podcast-Projekt geteilt – doch nach dem Liebes-Aus startete das Model alleine mit dem neuen Format "Pillow Talk" durch. Dabei widmete sie ihrem Ex und der Trennung bereits mehrere Folgen und teilte private Details mit ihren Fans. Vor einigen Wochen machte sie im Podcast deutlich, dass zwischen ihr und Fabio aktuell Funkstille herrscht. "Das ist für mich wie ein Todesfall. Dieser Mensch, in den ich mich verliebt habe, den ich heiraten wollte, der hat ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr existiert", beschrieb sie ihre extremen Gefühle nach der Auflösung der Verlobung im Dezember.

Imago Fabio Knez und Darya Strelnikova bei der Premiere der D&D Promi Charity Poker Night in der Historischen Stadthalle Wuppertal

Instagram / darya Darya Strelnikova, Influencerin

Instagram / fabioknez Fabio Knez, Realitystar