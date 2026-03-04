Darya Strelnikova reflektiert das Beziehungsende mit Fabio

Darya Strelnikova (33) hat sich in einem Frage-und-Antwort-Format auf Instagram über das Ende ihrer Beziehung zu Fabio Knez (32) geäußert. Auf die Frage, ob sie rückblickend glücklich darüber sei, wie alles gekommen ist, antwortete das Model offen: "Natürlich bin ich nicht mega happy darüber, dass mal wieder eine Beziehung in die Brüche gegangen ist, vor allem eine, von der ich wirklich gedacht habe, dass sie fürs Leben hält." Die beiden Realitystars waren verlobt gewesen und lebten gemeinsam in Dubai. Im November 2025 bestätigte Darya dann das Beziehungsaus.

Trotz der schwierigen Zeit zeigt sich die Influencerin mittlerweile versöhnlich mit der Situation. "Man kann aus solchen Situationen nur lernen und daran wachsen. Man kann niemanden zwingen zu bleiben, und meiner Meinung nach sollte man auch niemanden aufhalten, der gehen möchte", schrieb sie in ihrem Statement. Darya betonte, dass sie an das Schicksal glaube und dass vieles im Leben seinen Sinn habe. "Am Anfang war es natürlich schwierig, sich an alles zu gewöhnen, aber mittlerweile bin ich wirklich happy", erklärte sie und zeigte sich dankbar für ihr Leben in Dubai.

Bereits vor rund einem Monat hatte Darya in ihrem Podcast "Pillow Talk" erklärt, dass sie keinen Kontakt mehr zu Fabio habe. "Nein, wir haben keinen Kontakt", stellte sie in einer Fan-Frage klar. Allerdings räumte die Reality-Bekanntheit damals ein, dass sie und ihr Ex-Verlobter geschäftlich noch gelegentlich miteinander sprechen mussten. "Das ist gerade noch in Arbeit, das alles umzustellen. Deswegen müssen wir da ab und zu im Austausch sein", erklärte sie. Privat jedoch zog Darya einen deutlichen Schlussstrich. Sie erzählte emotional, wie sie in der Zeit vor der Trennung eine starke Wesensveränderung bei Fabio beobachtet habe. "Das ist für mich wie ein Todesfall. Dieser Mensch, in den ich mich verliebt habe, den ich heiraten wollte, der hat ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr existiert. Und das war mein bester Freund", berichtete die Influencerin mit Tränen in den Augen.

Darya Strelnikova und Fabio Knez, Realitystars

Darya Strelnikova, Influencerin

Darya Strelnikova, Model