Darya Strelnikova macht klare Ansage zum Beziehungsstatus

Ist Darya Strelnikova (33) nach der Trennung von Fabio Knez (33) wieder vergeben? Genau diese Frage stellte ein Fan der Reality-TV-Bekanntheit jetzt in einer Instagram-Fragerunde. Dort sprach die ehemalige Are You The One?-Kandidatin ganz offen über ihren aktuellen Beziehungsstatus und machte deutlich, dass es derzeit keinen neuen Mann an ihrer Seite gibt. Darya erklärte, dass sie im Moment sehr glücklich als Single sei und ihr Leben aktuell bewusst genieße. Damit gibt die Influencerin einige Monate nach dem Liebes-Aus mit Fabio ein klares Update zu ihrem Liebesleben.

Konkret antwortete sie auf Instagram: "Ich bin aktuell wirklich sehr glücklich als Single und lebe einfach im Hier und Jetzt. Ich bin gerade überhaupt nicht auf der Suche und möchte nichts erzwingen. Ich glaube sogar, dass genau dann die schönsten Dinge passieren, wenn man sie nicht erwartet." Beim Thema Kennenlernen gehe sie heute "viel entspannter und wählerischer" ran als früher. Außerdem machte sie deutlich, dass sie ihr Privat- und Datingleben künftig so privat wie möglich halten möchte. Dazu erklärte sie: "Sollte irgendwann jemand in mein Leben kommen, werde ich das wahrscheinlich erst mal gar nicht öffentlich machen." Sie hoffe, dass ihre Fans das respektieren würden.

Darya wurde einem breiten Publikum durch ihre Teilnahme an Reality-TV-Formaten bekannt und hat sich seitdem als Influencerin und Model etabliert. Zuletzt war sie mit Fabio Knez liiert. Ihre Beziehung war dabei auch in der Öffentlichkeit ein Thema, was möglicherweise ihren Wunsch erklärt, künftige Beziehungen bewusst aus den sozialen Medien herauszuhalten. Darya zieht damit eine klare Grenze zwischen ihrer öffentlichen Rolle und ihrem persönlichen Glück und zeigt, dass sie sich abseits der TV-Kameras bewusst Zeit für sich selbst nimmt.

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Imago Darya Strelnikova, Model

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Instagram / darya Darya Strelnikova, Influencerin

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Instagram / darya Darya Strelnikova und Fabio Knez, Juli 2025