Frisch verliebt: Rapper Mois bestätigt seine neue Beziehung

Mois (35) ist frisch verliebt! Der Rapper, der bürgerlich Zelemkhan Arsanov heißt, hat eine neue Partnerin namens Seven an seiner Seite – und die Beziehung auf TikTok nun offiziell bestätigt. In einem gemeinsamen Livestream haben die beiden ihre Liebe öffentlich gemacht. Dabei plauderte Mois auch aus, wie es zu dem unerwarteten Kennenlernen gekommen ist: Er hatte Seven ursprünglich gefragt, ob sie an einem Videodreh für seinen TikTok-Kanal teilnehmen wolle. "Ich muss ein Video drehen und hab sie gefragt, könntest du für mich kochen? Und sie meinte dann ja. Und genauso ist es auch passiert. Ist schon lustig", so der 35-Jährige.

Wie Mois in dem Stream weiter erklärte, war der Zufall entscheidend für ihr Kennenlernen: Kurz vor dem ersten Treffen war Seven bereits in einem seiner Livestreams aufgetaucht und hatte dort kurz gesungen. Danach fand er heraus, dass sie ebenfalls aus Augsburg kommt – und lud sie zu der besagten Challenge ein. In den Tagen nach ihrem ersten Aufeinandertreffen suchte Mois immer wieder Gründe, um weitere gemeinsame Videos zu drehen. Die Gefühle entwickelten sich offenbar auf beiden Seiten sehr schnell. Mit einem Augenzwinkern scherzte er im Livestream auch darüber, dass er eigentlich auf der Suche nach einer älteren Frau war: "Wenn die Oma vor ihr 'Ja' gesagt hätte, wäre ich jetzt mit der Oma zusammen."

In der TikTok-Community kommt das neue Paar sehr gut an. Fans überhäufen die gemeinsamen Videos mit positiven Kommentaren. "Ihr zwei seid genial und habt euch nicht gesucht, aber gefunden", schreibt ein User. Andere hoffen, dass der Medienrummel der frischen Beziehung nichts anhaben kann: "Ich hoffe, die viele Öffentlichkeit macht ihnen nicht alles kaputt." Für Mois ist es nach einer bewegten Zeit ein neues Kapitel: Der Rapper hatte zuletzt offen über einen siebenwöchigen Drogenentzug gesprochen, den er in einer psychiatrischen Klinik verbracht hatte.

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TikTok / achwas216 Rapper Mois und seine Partnerin Seven, Juni 2026

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Instagram / zoiszet Rapper Mois, November 2025.

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Instagram / zois.kaiser Mois, April 2025

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