Raus aus der Psychiatrie: Rapper Mois zeigt neuen Alltag

Rapper Mois (34), der mit bürgerlichem Namen Zelemkhan Arsanov heißt, ist zurück – und das mit Ansage. Nach seinem Aufenthalt in der Psychiatrie und einer schweren Phase kämpft sich der 34-Jährige mühsam, aber entschlossen zurück ins Leben. Mit sichtbaren Fortschritten zeigte er auf TikTok jetzt Ausschnitte aus seinem neu strukturierten Alltag. Unter anderem stehen regelmäßige Trainingseinheiten im Fitnessstudio nun auf seiner Tagesordnung. "Aufbau statt Rückfall" lautet sein Motto, wie er selbstironisch und optimistisch erklärt. Seine Community feiert ihn mit Kommentaren wie "Comeback des Jahrhunderts!" und "Er heilt".

Nachdem er in der Vergangenheit häufig unbeständig gelebt hatte, hat er sich inzwischen fest in Augsburg niedergelassen, wo auch seine Brüder Malik und AbuGullo leben. Er plant, seiner Leidenschaft für Musik und YouTube wieder nachzugehen, und hat sogar einen festen Job bei einer Dönerkette angenommen, die mehrere Filialen in der Stadt betreibt. In einem Video auf der Streamingplattform zeigt er stolz seine neue Wohnung, die er als seinen ersten echten Rückzugsort seit Jahren bezeichnet. Mit klaren Zielen vor Augen setzt er auf Routine und kleine Fortschritte – eine große Wende, die er selbst als Grund nennt, warum seine Fans stolz auf ihn sein können.

Einen solch positiven Wandel hätte vor wenigen Monaten wohl niemand für möglich gehalten. Im August machte Mois mit einem spektakulären Vorfall von sich reden: Nach Angaben des Magazins Raptastisch kursierten im Netz Videos, die ihn nach einem mutmaßlichen Ausbruch aus der Psychiatrie zeigten. Dort sprach er aufgewühlt und teils zusammenhangslos über Glaubensfragen, Identität und seine persönliche Situation. Viele Fans zeigten sich besorgt. "Shabbat Shalom, euer Bruder ist nach Hause gekehrt", verkündete der Rapper in einem der Clips und ließ damit viele ratlos zurück.

Anzeige Anzeige

Instagram / zoiszet Rapper Mois, November 2025.

Anzeige Anzeige

Instagram / zois.kaiser Mois, April 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / zois.kaiser Mois, März 2025