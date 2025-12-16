Nach 10 Jahren wiedervereint: Mois zeigt geheime Tochter

Rapper und Social-Media-Star Mois (34) hat seine Fans mit einer persönlichen Enthüllung überrascht: Er zeigte erstmals seine Tochter namens Salsaville in einem TikTok-Video. In dem Clip sitzt das Mädchen mit dem Rücken zur Kamera, während Mois sie liebevoll begrüßt und ihr ein Küsschen auf den Kopf gibt. Danach erklärt er emotional: "Das ist meine Tochter, die ich seit zehn Jahren nicht gesehen habe." Die Wiedervereinigung wurde laut dem Influencer durch jahrelange Probleme mit ihren Papieren verzögert, da Salsaville zunächst in Russland und später in der Türkei lebte. Nun ist sie aber endlich da und blickt gemeinsam mit ihrem Papa in eine vielversprechende Zukunft: "Sie wird jetzt hier in die Schule gehen und ich kann mich endlich um sie kümmern", so der 34-Jährige.

Salsaville, die bald zwölf Jahre alt wird, stammt aus der ersten Ehe des Rappers. Mois erklärte in einem Kommentar, dass das Mädchen bisher von ihrer Großmutter erzogen wurde, weshalb sie kein Deutsch spricht. In dem Video gibt er also in gebrochenem Englisch sein Bestes, zeigt sich aber von der Gesamtsituation stark verunsichert. "Ich weiß gar nicht, wie ich mich verhalten soll, weil sie schon so erwachsen ist. Ich schäme mich vor ihr auch noch irgendwie", erklärte Mois auf Nachfrage eines Fans in den Kommentaren – überraschend ehrliche Worte von einem Mann, der sich in der Vergangenheit am liebsten polarisierend und raubeinig inszenierte.

Privat zeichnet sich damit ein neuer Alltag ab. Der Rapper, der seinen Fokus nach einem längeren Psychiatrieaufenthalt zuletzt immer mehr auf Struktur und Stabilität gelegt hat, findet nun auch familiär einen Ankerpunkt. In seinen Clips sucht Mois immer wieder die Nähe zur Community, zeigt Routinen und spricht offen über Neuanfänge. Dass jetzt seine Tochter bei ihm ist, könnte das Zuhause spürbar lebendiger machen, neue Impulse setzen und Momente voller Wärme schaffen. Doch bis es so weit ist und sich alle Unsicherheiten endgültig gelegt haben, wird es wohl noch etwas Zeit dauern. Fans drücken dennoch die Daumen, dass sich Salsaville schnell bei ihrem Papa in Deutschland einleben wird.

moiszet Mois, Rapper und Influencer

Instagram / zois.kaiser Mois, März 2025

Instagram / zois.kaiser Mois, April 2025