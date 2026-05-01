Fans geschockt: Mois enthüllt niedrige TikTok-Einnahmen

Wie viel verdient man eigentlich als TikTok-Creator? Zelemkhan Arsanov (34), besser bekannt als Mois, hat jetzt genau diese Frage beantwortet und seinen Followern offen seine Einnahmen auf der Plattform gezeigt. Die Zahlen überraschten viele: Laut dem Screenshot verdient der Social-Media-Star aktuell nur 671 US-Dollar pro Woche mit seinen Videos. Dazu schrieb Mois unter dem TikTok-Post: "Ich liebe euch. Hab noch nie so viele Aufrufe gemacht. Danke für alles. Ihr seid oft der Grund gewesen, warum ich aufgestanden bin, obwohl ich innerlich tot war."

In der Kommentarspalte des TikTok-Videos wurde anschließend intensiv über die veröffentlichten Zahlen diskutiert. Ein Nutzer rechnete vor: "671 Dollar sind umgerechnet 573€ wöchentlich. Ist nicht viel für so viel Arbeit." Laut Raptastisch wären bei vergleichbaren Aufrufzahlen normalerweise zwischen 5.000 und 20.000 Euro möglich. Als Grund werden deutlich niedrigere CPM-Werte genannt, also die Vergütung pro tausend Aufrufe. Trotz der eher geringen Einnahmen zeigt sich Mois selbst dankbar und stellt vor allem den emotionalen Rückhalt seiner Community in den Vordergrund.

Mois wurde in der deutschsprachigen Social-Media-Szene ursprünglich über YouTube bekannt, wo er sich schnell eine große Reichweite aufbaute. In den folgenden Jahren geriet er jedoch stark in die Kritik – unter anderem durch persönliche Eskalationen, problematische Inhalte und öffentliche Gewaltgeständnisse. Die Konsequenzen folgten schließlich in Form von Sperrungen seiner Kanäle, woraufhin er sich zeitweise vollständig aus der Öffentlichkeit zurückzog. Nach einem Klinikaufenthalt startete Mois schließlich neu durch und ist seitdem wieder verstärkt auf TikTok aktiv.

Anzeige Anzeige

moiszet Mois, Rapper und Influencer

Anzeige Anzeige

Instagram / zoiszet Rapper Mois, November 2025.

Anzeige Anzeige

Instagram / zois.kaiser Mois, April 2025

Wie findet ihr, dass Mois seine Einnahmen öffentlich zeigt? Mutig! Mehr Transparenz tut der Szene gut. Unnötig! Das hätte er nicht zeigen müssen. Ergebnis anzeigen