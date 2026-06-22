Gesundheitschecks vor TV-Shows? Tommy und Paulina packen aus

Bei Ex on the Beach hat eine Szene zwischen Gigi Birofio (27) und Kathleen Glawe kürzlich für reichlich Gesprächsstoff gesorgt: Die beiden hatten während einer Dayparty vermeintlich ungeschützten Sex im Pool – vor laufender Kamera und den Augen der anderen Kandidaten. Das wirft eine grundsätzliche Frage auf, die die Reality-TV-Veteranen Tommy Pedroni (31) und Paulina Ljubas (29) nun im Promiflash-Interview beantwortet haben: Gibt es eigentlich verpflichtende Gesundheitschecks, bevor Kandidaten an solchen Sendungen teilnehmen?

Die Antwort fällt ernüchternd aus. "In manchen Shows ja, in manchen nicht. Ich kapiere das auch nicht", erklärt Tommy. Paulina bestätigt, dass es keine einheitliche Regelung gebe: "Nee, leider nicht." Die 29-Jährige sprach in dem Zusammenhang auch über den Umgang mit Kandidatinnen, die sich in der Show zurückhaltender zeigen. "Was ich persönlich extrem fragwürdig finde, ist die Szene mit Asena gewesen. Weil sie nicht möchte, wird da unter den Männern spekuliert, ob sie irgendwie einen Freund hat oder ob sie da vergeben ist oder sonst was? Möglicherweise möchte sie einfach nicht mit Krankheiten angesteckt werden", ärgert sich Paulina.

Tatsächlich zeigt sich Asena in der aktuellen Staffel von "Ex on the Beach" bislang etwas zurückhaltender als in früheren TV-Formaten, in denen sie bereits Sex vor laufender Kamera hatte. Der Sex-im-Pool-Vorfall selbst hatte sich bereits in der zweiten Folge der Sendung ereignet. Neben Gigi und Kathleen befanden sich auch Asena und ihr Mitkandidat Marwin zum fraglichen Zeitpunkt im Pool – beide zogen sich jedoch rasch zurück, ehe es bei den anderen beiden zur Sache ging.

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Imago Tommy Pedroni und Paulina Ljubas bei Fame Fighting International, Juni 2026

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RTL / Daniel Alvarez Gigi Birofio, "Ex on the Beach"-Kandidat

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RTL / Daniel Alvarez Asena Neuhoff, "Ex on the Beach"-Kandidatin

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