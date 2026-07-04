"Asozial": Sandra Sicora schließt Versöhnung mit Paulina aus

Eine Versöhnung mit Paulina Ljubas (29)? Für Sandra Sicora (34) kommt das offenbar nicht mehr infrage. In einer aktuellen Instagram-Fragerunde wollte ein Fan von der Reality-TV-Bekanntheit wissen, ob sie sich eine erneute Annäherung mit Paulina vorstellen könne – zuletzt hatten sich die beiden wieder öffentlich gestritten. Doch Sandras Antwort fiel dabei unmissverständlich aus: "Nein, danke."

Gegenüber ihren Fans machte Sandra auch klar, woran die Versöhnung ihrer Meinung nach gescheitert ist. "War wirklich schön, als wir uns vertragen haben, auch Tommy zuliebe, aber sie wird für immer ein Problem mit mir als Ex-Freundin haben und das ist okay. Ist mir zu kindisch und vor allem zu asozial", schrieb sie.

Hintergrund des Konflikts ist eine komplizierte Beziehungsgeschichte: Sandra und Tommy Pedroni waren einige Zeit zusammen, ehe ihre Beziehung nach der gemeinsamen Teilnahme an Temptation Island VIP zerbrach. Danach kam Tommy mit Paulina zusammen, die seit November 2023 offiziell ein Paar sind. Bei der Sendung #Couple Challenge hatten Sandra und Paulina zwischenzeitlich Frieden geschlossen – doch dieser hält offenbar nicht mehr.

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Collage: Imago, Instagram / paulina_ljubas Collage: Sandra Sicora und Paulina Ljubas

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Instagram / couplechallenge.de Paulina Ljubas und Sandra Sicora

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Imago Tommy Pedroni und Paulina Ljubas bei den Reality Awards 2024