Identitätskrise: Paulina Ljubas hat sich dieses Ziel gesetzt

Nachdem Paulina Ljubas (29) vor Kurzem in einem emotionalen Instagram-Video mit Tränen in den Augen über ihre Identitätskrise gesprochen hatte, meldet sie sich nun mit konkreten Plänen zurück. In einem neuen Video erklärt die Reality-TV-Bekanntheit, was ihrer Meinung nach dazu geführt hat, dass ihr der Job als Influencerin nicht mehr so erfüllt wie früher – und was sie dagegen tun will. Ihr Fazit: Sie sei vom Creator zum Konsumenten geworden. Für die kommende Woche hat sie sich deshalb ein klares Ziel gesetzt: maximal 30 Minuten Content konsumieren pro Tag.

In dem Video erklärt Paulina, wie das sinnlose Scrollen durch Feeds ihre eigene Kreativität abtötet. "Je mehr Content ich als Creator konsumiere, desto schlechter werde ich als Creator", sagt sie darin. Sie habe sich angewöhnt, sich Ideen anderer Creator abzuspeichern – und dann nie etwas daraus zu machen. Ein kurzer Blick in die sozialen Netzwerke werde schnell zu 30 bis 60 Minuten, ohne dass dabei irgendetwas Sinnvolles herauskomme. Neben ihrem persönlichen Vorsatz gibt die Influencerin ihrer Community auch praktische Tipps: Accounts entfolgen, denen man aus den falschen Gründen folgt, oder sie zumindest stumm schalten. In einer Woche will sie gemeinsam mit ihren Followern Bilanz ziehen, ob der Plan aufgegangen ist.

Schon vor wenigen Tagen hatte Paulina sehr emotional öffentlich gemacht, dass sie sich selbst verloren habe und sich ihr Alltag als Influencerin für sie nicht mehr richtig anfühle. Ein Follower-Kommentar hatte sie damals zum Reden gebracht: Jemand war ihr entfolgt, weil kaum noch Inhalte kämen. Das neue Video zeigt nun, dass die Realitybekanntheit ihre Gedanken nicht nur offen mit ihren Followern teilt, sondern daraus auch direkte Schritte für ihren Alltag ableitet.

Anzeige Anzeige

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, Juni 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, Juli 2026