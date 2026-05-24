Paulina Ljubas verrät: Darum liebt sie Tommy ganz besonders

Paulina Ljubas (29) beteiligt sich an einem Trend auf TikTok. Dort zeigen Frauen ihren Partner und benennen den Grund, warum sie mit ihm liiert sind – oft sind die Antworten jedoch eher als Scherz gemeint. Die Reality-TV-Bekanntheit verleiht dem Trend jedoch eine besondere Tiefe. Zu Fotos von sich und ihrem Freund Tommy Pedroni (31) schreibt sie: "Er hat mich gewaschen, mich an- und ausgezogen und sich um mich gekümmert, als ich es selbst nicht konnte. Er hat mich ermutigt, wieder meine größte Leidenschaft anzufangen und an mich zu glauben. Jedes Mal, bevor ich irgendwo alleine hingehe, sagt er: 'Pass bitte auf dich auf.' Das ist mein Warum."

Mit diesen Worten lässt Paulina keinen Zweifel daran, wie viel ihr Tommy bedeutet. In der Videobeschreibung bezeichnet sie ihn zudem als den "tollsten Menschen" – deutlicher kann eine Liebeserklärung kaum ausfallen. Wie genau diese schwere Phase aussah, in der sie auf seine Hilfe angewiesen war, lässt die 29-Jährige in ihrem Beitrag allerdings offen. Die größte Leidenschaft, auf die sie anspielt, wird jedoch aus den Bildern deutlich: Es handelt sich um das Reiten.

Tommy und Paulina sind seit fast drei Jahren ein Paar und stehen immer wieder gemeinsam in der Öffentlichkeit. Paulina ließ für die Liebe sogar Deutschland hinter sich und wagte einen Neuanfang in Nizza, der Heimat des 31-Jährigen. Zuletzt äußerte sich Tommy auch zu ihren gemeinsamen Zukunftsplänen. In einer Fragerunde auf Instagram stellte er klar, dass Paulina die einzige Frau sei, bei der er sich vorstellen könne zu heiraten – und dass es passieren werde, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen sei.

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Imago Paulina Ljubas und Tommy Pedroni, Oktober 2025

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Imago Tommy Pedroni und Paulina Ljubas bei den Reality Awards 2024

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Instagram / paulina_ljubas Tommy Pedroni und Paulina Ljubas

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