Baby & Hochzeit mit Tommy? Paulina Ljubas zeigt sich genervt

Paulina Ljubas (29) hat genug von den immer gleichen Fragen: In einem Instagram-Q&A wurde die Reality-TV-Bekanntheit jetzt erneut darauf angesprochen, wie es bei ihr und Tommy Pedroni (31) mit Hochzeit und Nachwuchs aussieht. Die Antwort der Influencerin fiel deutlich aus. "Diese Frage kriege ich in absolut jedem Interview, also immer, immer in jeder Fragerunde, immer, immer, immer. Und es hängt mir so krass oben zum Hals raus, weil alles mit der Zeit. Also, man muss doch nicht direkt sofort Kinder haben", beschwerte sie sich. Trotzdem ließ sie ihre Follower wissen, wie der aktuelle Stand bei ihr und Tommy wirklich aussieht.

Nachwuchs stehe bei dem Paar aktuell nicht auf dem Plan: "Wir sind jetzt seit knapp drei Jahren zusammen und es läuft doch nicht weg. Also keine Ahnung. Zum Beispiel: Kinder sind wir uns beide einig, dass wir das jetzt gerade noch nicht wollen, weil man einfach gerade noch andere Ziele hat." Auch beim Thema Ehe wurde Paulina deutlich und erklärte, dass es gar nicht ihr Ding wäre, schon nach wenigen Monaten zu heiraten: "Alles kommt, wenn es kommt. Man liebt sich doch nicht weniger, nur weil man nicht sofort nach, keine Ahnung, vier Monaten oder so, verheiratet ist."

Wie ernst es zwischen Paulina und Tommy ist, ließ die Influencerin erst vor wenigen Wochen durchsickern. Sie machte bei einem TikTok-Trend mit, bei dem Frauen ihren Partner zeigen und den Grund nennen, warum sie mit ihm zusammen sind. Paulina wurde überraschend persönlich: "Er hat mich gewaschen, mich an- und ausgezogen und sich um mich gekümmert, als ich es selbst nicht konnte. Er hat mich ermutigt, wieder meine größte Leidenschaft anzufangen und an mich zu glauben. Jedes Mal, bevor ich irgendwo alleine hingehe, sagt er: 'Pass bitte auf dich auf.' Das ist mein Warum."

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Imago Tommy Pedroni und Paulina Ljubas bei den Reality Awards 2024

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Instagram / paulina_ljubas Tommy Pedroni und Paulina Ljubas

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Imago Tommy Pedroni und Paulina Ljubas bei Fame Fighting International, Juni 2026