EOTB-Kandidaten sprachlos: Gigi und Kathi haben Sex im Pool

Schon in der zweiten Folge von Ex on the Beach geht es richtig zur Sache. Während einer ausgelassenen Dayparty landen Gigi Birofio (27) und Kathleen Glawe plötzlich im Pool – und das nicht nur zum Abkühlen. Vor den Augen der anderen kommen sich die beiden mitten am Tag näher und haben Sex im Wasser. Auch Asena Neuhoff und Marwin befinden sich zu diesem Zeitpunkt im Pool, ziehen sich jedoch schnell zurück. Laurenz Pesch und Michelle bekommen die Szene ebenfalls aus nächster Nähe mit. Asena stürmt anschließend direkt ins Bad zu Bonny und Shima und platzt mit der Nachricht heraus: "Ihr wisst nicht, was da draußen gerade abgeht. Da wird geb*mst."

Für zusätzlichen Zündstoff sorgt vor allem Shimas Reaktion. Gigi hatte ihr tagsüber viel Aufmerksamkeit geschenkt und mit ihr geflirtet. Entsprechend deutlich fällt ihre Reaktion auf die Pool-Aktion aus. Im Einzelinterview erklärt sie: "Mir persönlich zeigt das einfach nur, dass alles, was aus dem Mund kommt, einfach nur Schwachsinn ist. Ich kann diesen Mann nicht ernst nehmen. Er kann machen, was er will. Das interessiert mich nicht. Nicht mit mir – mit mir kann man keine Spiele spielen." Selbst einer späteren Entschuldigung ihrer Ex-Flamme traut sie nicht, obwohl er betont, sie wirklich gern zu haben – und zwar nicht nur "wie eine Erdbeere", sondern wirklich.

Die Pool-Szene kommt allerdings nicht völlig aus dem Nichts. Schon in der Nacht zuvor knisterte es zwischen Gigi und Kathi. Am nächsten Morgen berichtete Marwin den Frauen von seinen Beobachtungen und fasste die Ereignisse mit einem vielsagenden Satz zusammen: "Das war auf jeden Fall eine interessante Nacht." Auch zwischen Laurenz und Bonny wurde es intim. Die Umrisse unter der Decke deuteten eindeutig auf Oralverkehr hin, was Laurenz gegenüber Gigi auch bestätigte. Im Anschluss zeigte er sich jedoch nachdenklich. "Meine morgendlichen Gedanken sind irgendwie ein bisschen negativ. Weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass das noch Konsequenzen mit sich ziehen wird, was ich hier gestern getrieben habe", gesteht er.

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RTL / Daniel Alvarez, RTL / Daniel Alvarez Collage: Gigi Birofio und Kathi Glawe

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RTL / Daniel Alvarez Shima, "Ex on the Beach"-Kandidatin

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RTL / Daniel Alvarez Laurenz Pesch, "Ex on the Beach"-Kandidat