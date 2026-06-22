Nach Stichelei: KitschKrieg verteidigen Shirin David

Der virale Hit "Gut genug" von KitschKrieg mit Blumengarten und Shirin David (31), der weltweit gefeiert wird, sorgt im Netz für hitzige Diskussionen. Das Berliner Produzenten-Duo KitschKrieg hat sich nun klar hinter die Rapperin gestellt. Auslöser ist ein Kommentar, den Heidi Klum (53) unter einem Instagram-Video zu dem gemeinsamen Song hinterlassen hatte und der als Stichelei gegen Shirin gewertet wurde. Gegenüber der Berliner Morgenpost verteidigte nun Fizzle, einer der beiden Aufnahmeleiter, die Rapperin: "Meine Oma hat gesagt: Wenn du nichts Gutes zu sagen hast, dann sag einfach nix." Direkt an Heidi gewandt fügte er hinzu: "Warum kommst du hier so negativ rein? Der Song hat eine positive Message, er macht den Leuten Freude."

Für viele mag der Kommentar der Germany's Next Topmodel-Jurorin wie eine harmlose Geschmacksäußerung wirken. Doch Fizzle glaubt nicht daran, dass Heidi die Wirkung ihrer Worte nicht abgeschätzt habe. "Sie weiß doch, was sie für einen Reach hat", resümierte der Produzent. Der Song sorgt nicht nur aufgrund der aktuellen Kernthematik, sondern auch wegen Shirins Part weltweit für Gesprächsstoff: Besonders in den USA wünschen sich viele Hörer laut Popkultur-Experten Dimi Adams eine Version des Hits ohne Shirins Part – einige behaupten sogar, ihre Rap-Einlage würde den Track ruinieren. "Den Amerikanern fehlt die kulturelle Relevanz von Shirin David in Deutschland. Die sagt Sachen, die sie sonst nicht gesagt hat. Wenn du die Ebene nicht hast, fehlt etwas", rechtfertigte Produzent Kris die Single.

Heidi hatte mit ihrem Kommentar "I love only his part" – also "Ich liebe nur seinen Teil" – unter dem Beitrag von Dimi für Aufruhr in der Hip-Hop-Welt gesorgt. Viele Fans werteten den knappen Satz als bewussten Seitenhieb gegen Shirin. Der Song "Gut genug" von KitschKrieg mit Blumengarten und Shirin hat es trotz des Wirbels um Heidis Kommentar an die Chartspitze geschafft. Sogar prominente Namen wie Sängerin Lizzo (38) ließen sich nicht abhalten und sprangen bereits auf den Trend auf: Die "Truth Hurts"-Interpretin, die in dem Krimi-Filmdrama "Hustlers" an der Seite von Jennifer Lopez (56) zu sehen war, bewegte ihre Lippen textsicher zu dem deutschen Lied. Der ein oder andere Amerikaner fühlt den Song also doch...

Anzeige Anzeige

Getty Images Shirin David auf dem roten Teppich bei der Bambi-Verleihung in München, 13. November 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Heidi Klum bei der House of Magnum Afterparty im Palais Stéphanie in Cannes, 14. Mai 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / blumengartenofficial Produzent Sammy und Sänger Ryan des Musik-Duos Blumengarten, Januar 2026.

Anzeige