Heidi Klum zündelt: Hat sie ein Problem mit Shirin David?

Der virale Hit "Gut genug" von KitschKrieg mit Blumengarten und Shirin David (31) spaltet das Netz, und nun mischt sich auch noch Heidi Klum (53) in das musikalische Drama ein. Auf Instagram hinterließ sie unter einem Video des Popkultur-Experten Dimi Adams zu dem Song einen knappen Kommentar, der in weiten Teilen der Hip-Hop-Welt für Schnappatmung sorgte. "I love only his part" (dt.: Ich liebe nur seinen Teil), tippte das Model unschuldig in die Tasten und trat damit eine Lawine der Entrüstung los. Was als harmlose Geschmacksäußerung gemeint sein könnte, interpretieren viele Fans im Netz sofort als eiskalten Seitenhieb gegen Shirin: Heidi sei schlicht kein "Girls-Girl" – weder bei GNTM noch im Netz, so das harte Urteil.

In dem von Heidi kommentierten Video hatte Dimi die Debatte rund um den Song "Gut genug" erklärt: Besonders in den USA wünschen sich viele Hörer eine Version des Hits ohne Shirins Part – einige behaupten sogar, ihre Rap-Einlage würde den Track ruinieren. So sprangen Heidi unter ihrem Kommentar auch einige Verteidiger zur Seite, die ihre Sicht teilten. "Ich gebe ihr recht – der Part von Shirin ist einfach nicht gut, es ist so nullachtfünfzehn", betonte ein frustrierter User und kritisierte den umstrittenen Rap-Part. Dimi selbst versuchte derweil in einem neuen Video, in dem er das Thema aufgriff, zu beschwichtigen: Er vermute hinter Heidis Kommentar keine böse Absicht.

"Gut genug" wird schon seit Tagen online intensiv diskutiert und ist längst über Deutschland hinaus ein Thema. Der Song von KitschKrieg mit Blumengarten und Shirin David hat sich vor allem auf TikTok stark verbreitet und wurde dort international zum viralen Sound. Auch prominente Namen wie Sängerin Lizzo sprangen bereits auf den Trend auf und bewegten ihre Lippen textsicher zu dem deutschen Lied. Dass nun ausgerechnet Heidi mit einem knappen Kommentar neue Diskussionen auslöst, zeigt, wie emotional der Track im Netz verhandelt wird. Im Mittelpunkt steht dabei weiterhin nicht nur der Song selbst, sondern auch Shirins Rolle darin, die bei Fans nach wie vor für Spannungen sorgt.

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Collage: Imago, Getty Images Collage: Heidi Klum und Shirin David

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Imago Heidi Klum am Set von "Germany’s Next Topmodel" in Los Angeles, 14. März 2025

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Getty Images Shirin David, Rapperin