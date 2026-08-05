"Anstrengend": Shirin David klagt über fehlende Komplimente

Shirin David (31), die im Juli auf Spotify die Marke von zehn Millionen monatlichen Hörern geknackt hat, gewährt ihrer Community einen ehrlichen Blick hinter die Kulissen ihrer Perfektionsmaschinerie: In einem neuen TikTok-Clip sitzt die Rapperin mit riesigen Lockenwicklern auf dem Kopf im Stylingsessel, während sie über die Strapazen ihrer Beautyroutine spricht. Die 31-Jährige wirkt sichtlich erschöpft, als sie sich direkt an ihre Community wendet: "Wisst ihr, was wirklich Absturz ist? Wenn man dieses ganze Styling-Thema so oft gemacht hat. Ich schwöre, es ist so anstrengend, sich jedes Mal dahinzusetzen, seine Haare zu machen, zu warten, zu sitzen."

Neben den endlosen Stunden im Styling stört Shirin aber vor allem die fehlende Anerkennung aus ihrem Umfeld. Nach all dem Aufwand bleibe die erhoffte Bewunderung für das fertige Ergebnis nämlich erschreckend oft aus: "Ich schwöre, keiner macht dir ein Kompliment. Das ist so krass." Die Reaktionen im Netz ließen nicht lange auf sich warten: Während Schichtarbeiter in den Kommentaren trocken auf den Unterschied zwischen echten beruflichen Strapazen und Shirins Lockenwickler-Sitzungen hinweisen, überschütten treue Fans die Musikerin prompt mit den eingeforderten Komplimenten und aufmunternden Worten.

Der öffentlich geteilte Frust über den Aufwand der eigenen Selbstinszenierung kommt nicht von ungefähr: Eine makellose Ästhetik gehört seit Jahren untrennbar zu Shirins Marke. Dass der ständige Druck, jederzeit perfekt auszusehen, Kraft kostet, scheint die Kehrseite dieses Erfolgs zu sein. Passend dazu läuft ihr aktueller Song "Du bist gut genug" mit Blumengarten derzeit auf Social Media in Dauerschleife – ein starker Song, dessen Botschaft auch Shirin selbst nochmal daran erinnern könnte, dass niemand ständig perfekt sein muss, um vollkommene Wertschätzung zu erfahren.

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shirindavid Rapperin und Show-Jurorin Shirin David bei "The Voice of Germany"

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Getty Images Shirin David, Rapperin

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Instagram / shirindavid Shirin David, Sängerin