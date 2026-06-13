Viral: Internationale Stars feiern Shirin Davids "Gut genug"

"Gut genug" sorgt derzeit nicht nur in Deutschland für Aufmerksamkeit: Der Track von KitschKrieg mit Blumengarten und Shirin David (31) ist jetzt auf TikTok zum viralen Meme geworden und inzwischen springt sogar Lizzo (38) auf den Trend auf. Die Sängerin veröffentlichte einen Clip zum Sound auf der Plattform und löste damit eine Welle an Reaktionen aus. Vor allem der markante Refrain des Songs wird inzwischen in unzähligen Videos genutzt und verbreitet sich international auf den For-you-Pages. In den Kommentaren häufen sich unterdessen verwirrte Reaktionen deutschsprachiger Fans.

In den TikTok-Kommentaren unter Lizzos Post ist etwa zu lesen: "Ich weiß nicht mehr, was KI und was echt ist". Ein anderer Nutzer schreibt: "Ich glaube, ich hab Halluzinationen". Währenddessen zeigen sich englischsprachige Nutzer begeistert von dem Song, wie 20 Minuten berichtet: "Das Lied hat mir bei meinem Deutsch-Test geholfen", meint ein User stolz. Zudem berichten viele Hörer, dass sie statt "Du bist gut genug" eher "Doobie Scoot Canoe" verstehen. Nachdem der Song hierzulande zunächst nicht auf große Zustimmung gestoßen war, hat er sich inzwischen zu einem echten Ohrwurm entwickelt.

Die Veröffentlichung des Songs, der nun auf dem Album "Kitschkrieg Zwei" erschienen ist, hatte sich zuvor um mehrere Monate verzögert. Laut Comicschau hatte KitschKrieg damals erklärt, dass sich Blumengarten zunächst auf die "Aufarbeitung und Auseinandersetzung mit einem aktuellen Thema" konzentrieren wolle. Gemeint waren Vorwürfe einer Ex-Freundin des Sängers Rayan, die in einem inzwischen gelöschten TikTok-Video erhoben worden waren. Rayan entschuldigte sich daraufhin dafür, in der Beziehung emotional unreif gehandelt zu haben, wies jedoch Vorwürfe von Gewalt oder Missbrauch zurück.

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Action Press Shirin David, Rapperin

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Getty Images Lizzo beim amfAR Gala Cannes 2026 im Hotel du Cap-Eden-Roc, präsentiert von Chopard

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Instagram / blumengartenofficial Produzent Sammy und Sänger Ryan des Musik-Duos Blumengarten, Januar 2026.