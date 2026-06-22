Neuer Stilberater? Prinzessin Kate imitiert nun öfter Diana

Seit Prinzessin Kates (44) langjährige Stil-Vertraute Natasha Archer das Kensington Palace verlassen hat, sorgt die Prinzessin von Wales mit einer auffälligen Trendwende für Gesprächsstoff: Modebeobachter haben festgestellt, dass sich Kate in ihren Outfits immer häufiger von Prinzessin Diana (†36) inspirieren lässt. Die Häufung entsprechender Looks ist kaum noch als Zufall zu deuten. Einem Bericht der Daily Mail zufolge werden die Ähnlichkeiten so offensichtlich, dass Insider inzwischen von einem neuen, noch unbekannten Stilberater sprechen, der eine klare Affinität für Dianas Modewelt zu haben scheint.

Die Parallelen sind tatsächlich verblüffend. Kates hellblauer Catherine-Walker-Mantel bei Trooping the Colour erinnerte stark an Dianas nahezu identischen Look aus dem Jahr 1987 – komplett mit breitem Philip-Treacy-Hut und weißen Pumps. Doch das ist nur eines von mehreren Beispielen: Beim Vergleich der Outfits beider Prinzessinnen fallen auch ein schwarz-weißer Hosenanzug mit Rüschenbluse, ein cremefarbener Faltenrock, ein rot-weiß gepunktetes Kleid sowie ein karierter Zweiteiler im Prince-of-Wales-Muster auf, die Kate jeweils in auffälliger Anlehnung an Dianas Looks trug. Accessoires wie rote Clutch und Pumps oder markante Kragen runden die Hommagen ab.

Natasha Archer hatte Kates Garderobe seit dem Jahr 2010 maßgeblich mitgeprägt, wobei ihre Rolle als Stilberaterin offiziell nie bestätigt wurde. Beide Frauen sollen einen gemeinsamen Modegeschmack entwickelt haben, der sich in Kates Vorliebe für Breton-Shirts und Schleifenblusen widerspiegelte. Dass auch die Nachfolge erneut im Verborgenen bleibt, gilt als wahrscheinlich. Diana selbst hatte die Königsfamilie einst modisch neu definiert: Sie popularisierte kraftvolles Tailoring ebenso wie zugängliche, elegante Abendmode und gehört bis heute zu den einflussreichsten Stilikonen der Welt.

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Getty Images Prinzessin Kate bei Trooping the Colour in London

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Imago Prinzessin Diana bei einem Besuch in Kanada 1987

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Imago Prinzesisn Kate verfolgt England gegen Australien bei der Women’s Rugby World Cup Gruppenphase in Brighton

Getty Images Prinzessin Kate bei einem Empfang im St James’s Palace anlässlich 25 Jahre Cancer Research UK