Hommage an Prinzessin Diana: Kate verzauberte im Prada-Look

Im Spätsommer 2017 verzauberte Prinzessin Kate (44) im White Garden des Kensington Palace: Gemeinsam mit Prinz William (43) und Prinz Harry (41) würdigte sie dort die in ein weiß blühendes Areal verwandelte Gartenanlage zu Ehren von Prinzessin Diana (†36). Für diesen Auftritt setzte die damalige Herzogin von Cambridge auf einen besonderen Hingucker: ein gemustertes Prada-Midikleid mit leuchtenden Mohnblumen und gezeichneten grünen Details, dazu lange Ärmel und nudefarbene Pumps. Wie

Hello! berichtet, fand der Termin nur wenige Tage vor der späteren Bekanntgabe ihrer Schwangerschaft mit Prinz Louis (7) statt. Der Look rückte die Erinnerung an Diana in den Mittelpunkt und sorgte zugleich für neugierige Blicke.

Kate greift bei Tagesengagements sonst häufig zu schlichten, einfarbigen Silhouetten und trägt Labels wieder, die sie gut kennt – Prada wählt sie eher selten. Die Stylistin Leanne Jones ordnete das florale Midikleid als stimmige Verbeugung vor Dianas 80er-Jahre-Sloane-Ranger-Ästhetik ein; das Schleifendetail am Kragen knüpfte daran an. Zudem galt Diana als Prada-Fan und wurde mit einer klassischen Prada-Tote gesehen. Beige Pumps von LK Bennett erdeten den Look und ließen das lebhafte Muster wirken. Auffällig ist auch das Timing: Getragen wurde das Kleid am 30. August, die Schwangerschaft mit Louis wurde erst am 4. September öffentlich. Ein lautes Print mildert Konturen – praktisch, wenn der Fokus auf dem Anlass liegen soll.

Die Erinnerung an Diana führt die Familie immer wieder zusammen. An jenem Tag standen William und Harry Seite an Seite, während Kate als Schwiegertochter mit einem durchdachten Detail-Look eine persönliche Note setzte. Für die Royals ist der White Garden ein Ort der stillen Rückschau – angelegt im Andenken an Diana rund um den versunkenen Garten des Palastes. Kates Garderobe greift solche Bezüge wieder auf, ohne ihre eigene Handschrift zu verlieren: Sie liebt klare Linien, wiederkehrende Basics und kombiniert neutrale Pumps oft zu verschiedensten Terminen. Später im April 2018 wurde Louis geboren, das dritte Kind von Kate und William. Der Auftritt aus dem Spätsommer verband Mode und Erinnerung an Diana.

Getty Images Bei Regen im Sunken Garden: Catherine, Duchess of Cambridge, besucht den zu Prinzessin Diana gewidmeten White Garden

ActionPress Prinzessin Diana in Saudi Arabien, 1986

Getty Images Besuch im Sunken Garden 2017: Kate, Prinzessin von Wales, damals noch Duchess of Cambridge, im Gedenken an Prinzessin Diana am Kensington Palace