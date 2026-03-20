Top oder Flop? Prinzessin Kates Mantel-Hommage an Diana

Prinzessin Kate (44) hat beim offiziellen Empfang des nigerianischen Präsidenten Bola Ahmed Tinubu und seiner Frau Oluremi Tinubu im Rahmen des Staatsbesuchs in Windsor ein modisches Zeichen gesetzt. Die Prinzessin erschien in einem grauen Mantelkleid der aufstrebenden britisch-nigerianischen Designerin Tolu Coker, das mit kontrastierenden elfenbeinfarbenen Revers versehen war. Das zweireihige Modell im Stil der 80er Jahre verfügte über einen schmalen Rock und ein überraschendes Schnürdetail am Rücken. Kate komplettierte ihren Look mit einem passenden Hut von Jane Taylor und Schlangenlederpumps von Hugo Boss. Gemeinsam mit Prinz William (43) empfing sie das Präsidentenpaar zunächst im luxuriösen Spa-Hotel Fairmont Windsor Park, bevor sie es zum formellen Empfang durch König Charles (77) und Königin Camilla (78) ins Stadtzentrum von Windsor begleiteten.

Der elegante Mantel erinnerte dabei stark an berühmte Looks von Prinzessin Diana (†36), die für ihre stilvollen Mantelkleider bekannt war. Besonders auffällig war die Ähnlichkeit zu dem Catherine-Walker-Mantel, den Diana beim Ostergottesdienst in der St George's Chapel 1987 trug, sowie zu einem roten Catherine-Walker-Mantel, den sie 1989 beim Besuch des Dartmouth Naval College getragen hatte. Die modische Hommage wurde durch ein besonderes Schmuckstück vervollständigt: Kate trug Perlen- und Diamant-Ohrringe, die einst Diana gehörten. Die Ohrringe waren ein Hochzeitsgeschenk an Diana vom Juwelier Collingwood, einem vertrauten Juwelier der Familie Spencer, und entwickelten sich zu einem ihrer Signature-Stücke. Kate hat die Ohrringe bereits 2017 bei einem Staatsbankett zum ersten Mal getragen und seitdem zu zahlreichen Anlässen kombiniert.

Nur wenige Tage zuvor hatte Kate bereits bei der jährlichen St. Patrick's Day Parade der Irish Guards in Aldershot einen ganz anderen Look präsentiert. Als Oberst des Regiments erschien sie dort in einem Alexander-McQueen-Mantel, den sie mit einem Hut von Gina Foster Millinery, Handschuhen von Cornelia James und einer goldenen Kleeblatt-Brosche von Cartier kombinierte. Besonders fielen ihre seltenen Smaragd-Ohrringe von Asprey London auf, die mit 72 Diamanten und vier Smaragden besetzt sind und einen Wert von knapp 10.000 Euro haben. Während der Veranstaltung zeigte sich die Prinzessin von ihrer herzlichen Seite und spielte mit den Kindern der Soldaten, darunter die dreijährigen Mädchen Vienna und Mila, die sichtlich begeistert von der Begegnung waren.

Anzeige Anzeige

Getty Images Bei einem Staatsbesuch in Windsor: formelle Auftritte der Gäste am Schloss

Anzeige Anzeige

ActionPress Prinzessin Diana im Jahr 1989 beim Besuch des Dartmouth Naval College

Anzeige Anzeige

Imago Die Princess of Wales besucht die St.-Patrick’s-Day-Parade der Irish Guards in Aldershot