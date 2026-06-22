Nie gesehen: Quentin Tarantino verrät erstaunliche Filmlücke

Quentin Tarantino (63) gilt als wandelnde Filmenzyklopädie. Der Regisseur ist für sein enormes Kinowissen bekannt und hat dieses auch in seinen eigenen Werken wie "Pulp Fiction" oder "Kill Bill" immer wieder unter Beweis gestellt. Umso überraschender war ein Geständnis, das er sich bei einem Auftritt in der Late-Night-Show "Jimmy Kimmel Live!" von Jimmy Kimmel (58) entlocken ließ: Als Kimmel ihn fragte, welchen bedeutenden Film er noch nie gesehen habe, antwortete Quentin: "Ich habe 'The Sound of Music' nie gesehen."

Damit fehlt Quentin ausgerechnet einer der erfolgreichsten Hollywoodfilme überhaupt in seiner Filmographie als Zuschauer. "The Sound of Music" aus dem Jahr 1965, auf Deutsch auch als "Meine Lieder – meine Träume" bekannt, stellte damals trotz seiner Länge von fast drei Stunden alle Rekorde in den Schatten, wie Far Out Magazine berichtet. Das Musical von Regisseur Robert Wise hielt sich ganze 147 Wochen lang in den US-Kinos und gewann fünf Oscars, darunter als Bester Film und für die Beste Regie. In der Hauptrolle glänzte Julie Andrews (90) an der Seite von Christopher Plummer (†91).

In dem Klassiker spielt Julie die lebensfrohe Novizin Maria, die als Gouvernante zur Familie von Trapp kommt und sich dort um die sieben Kinder des verwitweten Marineoffiziers Georg von Trapp, gespielt von Christopher Plummer, kümmert. Die Geschichte basiert auf dem deutschen Heimatfilm "Die Trapp-Familie" und spielt im Österreich der späten 1930er-Jahre, kurz vor Beginn des Zweiten Weltkriegs. Quentin selbst arbeitete vor seiner Karriere als Regisseur übrigens in einer Videothek – eine Zeit, die ihn nach eigener Aussage maßgeblich geprägt und sein Filmwissen entscheidend mitgeformt hat.

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Getty Images Quentin Tarantino beim Burbank International Film Festival, 2025

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Imago Julie Andrews und Christopher Plummer am Set von "The Sound of Music" (1965)

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Getty Images Quentin Tarantino bei Fortnite Now Playing zu "The Lost Chapter" im Vista Theater in Hollywood, 19. November 2025

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