Quentin Tarantinos Rat half Olivia Wildes Film zum Erfolg

Olivia Wilde (42) feiert mit ihrem neuen Film "The Invite" gerade einen beeindruckenden Kritikererfolg: Auf der Bewertungsplattform Rotten Tomatoes liegt das Kammerspiel bei beeindruckenden 96 Prozent. Der Film, in dem Olivia selbst mitspielt und bei dem sie auch Regie führt, begeisterte bereits bei seiner Premiere Anfang 2026 auf dem Sundance Film Festival die Zuschauer. In dem intensiven Vier-Personen-Drama sitzen Olivia selbst und Seth Rogen (44) als Gastgeber einem Paar gegenüber, das von Penélope Cruz (52) und Edward Norton (56) gespielt wird. Im Podcast "Smartless" verriet Olivia nun, dass hinter dem auffälligen Look des Films ein klarer Rat von Kultregisseur Quentin Tarantino (63) steckt, der ihr während der Dreharbeiten einen entscheidenden Tipp gab.

Quentin, der mit Klassikern wie "Pulp Fiction" oder "Inglourious Basterds" Filmgeschichte geschrieben hat, warnte Olivia davor, sich auf zu viele technische Spielereien zu verlassen. Sein klarer Hinweis: "Nimm nur eine Kamera und wähle deine Perspektive. Sobald du zwei Kameras benutzt, leidet eine Aufnahme." Diesen Ratschlag setzte die Filmemacherin konsequent um und drehte den Großteil des Films tatsächlich nur mit einer Kamera. Dadurch musste jede Gesprächsszene mindestens viermal gespielt werden, damit alle Figuren gleichwertig eingefangen werden konnten. Um trotzdem alle Emotionen gleichzeitig zu zeigen, entschied sich Olivia immer wieder für geteilte Bilder, was dem Film einen theatralischen Charakter verleiht – ein Stil, den Kritiker und Publikum feiern. Nach der gefeierten Sundance-Premiere kam es sogar zu einem nächtlichen Bieterkrieg mehrerer Firmen um die Rechte, aus dem A24 mit einem achtstelligen Deal als Sieger hervorging.

Für Olivia ist es nicht das erste Mal, dass sie auf beiden Seiten der Kamera steht: Die Schauspielerin und Regisseurin führte zuletzt 2023 beim psychologischen Thriller "Don't Worry Darling" mit Florence Pugh (30) und Harry Styles (32) vor der Kamera Regie und bewies damit schon damals ihr Händchen für ein intensives Kino. Das scheint ihr mit "The Invite" erneut gelungen zu sein. Dort steht die Beziehung von Joe und Angela auf wackligen Beinen. Und als sie ihre Nachbarn Hawk und Pina zum Dinner einladen, nimmt der Abend eine gefährliche Kurve. Wer neugierig geworden ist, muss sich noch bis zum Kinostart in Deutschland am 30. Juli gedulden.

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Imago Bei der Met Gala 2026 in New York: Olivia Wilde im eleganten Off-Shoulder-Look

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Getty Images Quentin Tarantino, Regisseur

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Getty Images Olivia Wilde bei der BAFTA-Vorführung von "The Invite" im Regal Union Square in New York City am 17. Juni 2026