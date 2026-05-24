Streit am Filmset: Quentin Tarantino schimpft mit Brad Pitt

Am Set des preisgekrönten Films "Once Upon a Time... in Hollywood" soll es zwischen Brad Pitt (62) und Regisseur Quentin Tarantino (63) zu einem heftigen Streit gekommen sein. Davon berichtete nun Co-Star Bruce Dern (89) in Cannes dem Magazin People. Demnach hatte Brad, der 1991 durch seine Nebenrolle als verführerischer Anhalter in dem Kultfilm "Thelma & Louise" erstmals einem großen Publikum bekannt wurde, während einer Szene die Kamera stoppen lassen – ein Schritt, der Quentin, der derzeit gemeinsam mit Sylvester Stallone (79) eine Gangsterserie planen soll, sichtlich in Rage versetzte. Es kam zu einem lauten Zusammenstoß zwischen den beiden.

Ausgelöst wurde der Konflikt durch eine Improvisation von Bruce. Der Schauspieler, der in dem Film den blinden Rancher George Spahn spielt, wich in einer Szene mit Brad vom Drehbuch ab und ergänzte einen selbst ausgedachten Satz. "Als Brad mich in 'Once Upon a Time... in Hollywood' weckt, liege ich im Bett, stehe auf, bin noch etwas benommen und so, und sage einfach: 'Ich bin mir nicht ganz sicher, was hier gerade los ist'", erinnerte sich Bruce. Brad habe daraufhin die Aufnahme stoppen lassen – was Quentin gar nicht gut aufnahm. "Quentins Gesichtsausdruck – ich meine, er sah wahnsinnig ernst aus – und er sagte: 'Brad, was hast du da gerade gemacht?'", erinnerte sich Bruce. Der Regisseur soll Brad daraufhin unmissverständlich klargemacht haben: "Du wirst in deinem ganzen Leben nie wieder eine Kamera stoppen, sonst bist du in diesem Geschäft erledigt. Das ist mein Revier." Brad habe die Entscheidung anschließend damit verteidigt, dass Bruces Zeile schlicht nicht im Drehbuch gestanden habe.

Trotz dieses Eklats kehrt Brad jetzt als Stuntman Cliff Booth zurück. Ende dieses Jahres ist er auf Netflix in "The Adventures of Cliff Booth" zu sehen – der Fortsetzung, für die Quentin zwar das Drehbuch geschrieben hat. Die Regie übernahm diesmal allerdings David Fincher (64), der unter anderem für "Fight Club" und "Sieben" bekannt ist. Für seine Darstellung des Cliff Booth in "Once Upon a Time... in Hollywood" hatte Brad bereits einen Oscar als bester Nebendarsteller gewonnen. Neben ihm sind in dem neuen Projekt unter anderem "The Crown"-Star Elizabeth Debicki (35), "San Andreas"-Darstellerin Carla Gugino, Timothy Olyphant (58) aus "Justified" und "RoboCop"-Star Peter Weller zu sehen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Brad Pitt und Quentin Tarantino

Anzeige Anzeige

Collection Christophel, Action Press Brad Pitt in "Once Upon a Time... in Hollywood"

Anzeige Anzeige

Getty Images Elizabeth Debicki bei den 76. Primetime Emmy Awards im September 2024