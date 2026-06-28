Darum schrieb Tarantino Titel "Inglourious Basterds" falsch

Schon der Titel von "Inglourious Basterds" wirft Fragen auf: "Inglourious" enthält ein zusätzliches "u", "Basterds" wird mit "e" statt mit "a" geschrieben. Dass diese Rechtschreibfehler kein Versehen waren, sondern bewusste Entscheidungen von Regisseur Quentin Tarantino (63), ist bekannt. Doch warum genau der Filmemacher auf diese Schreibweise bestand, hat er jetzt gegenüber dem Online-Portal ScreenRant erklärt. Demnach ließ er sich für den Titel von dem italienischen Kriegsfilm "The Inglorious Bastards" von Enzo G. Castellari inspirieren, wollte die Schreibweise aber bewusst verändern. Die Falschschreibung beschrieb er als eine "basquiatartige Note" – eine Anspielung auf den Stil des Künstlers Jean-Michel Basquiat, der für seinen ungewöhnlichen Stil bekannt war. In der "Late Show with David Letterman" bezeichnete er sie schlicht als seine persönliche, eigene Schreibweise.

Lange wollte Tarantino die ungewöhnliche Schreibweise nicht erklären. Anfangs gab er auf Nachfragen wenig preis und sagte lediglich: "So sagt man das eben." Unter Fans entstanden über die Jahre eigene Theorien rund um die ungewöhnliche Schreibweise. Eine davon: Der Filmcharakter Aldo Raine, gespielt von Brad Pitt (62), könne schlicht nicht richtig schreiben – eine Szene, in der sein Gewehr mit dem Titel graviert ist, wird als Hinweis darauf gewertet. Tarantino selbst hat diese Theorie jedoch nie bestätigt. Ob hinter dem Titel noch mehr steckt als Tarantinos künstlerische Entscheidung, bleibt bis heute offen.

"Inglourious Basterds" erschien 2009 und war Tarantinos sechster Spielfilm. Der Film erzählt eine alternative Version der Geschichte rund um das Ende des Zweiten Weltkriegs im Jahr 1944. Mehrere Handlungsstränge verflechten sich dabei zu einem Film, der auch an den Kinokassen sehr erfolgreich war – und bis heute zu den bekanntesten Werken des Regisseurs zählt. Zu dem Zeitpunkt war es Tarantinos größter kommerzieller Erfolg, der erst später von "Django Unchained" und "Once Upon a Time in… Hollywood" übertroffen wurde. Mit "Django Unchained" könnte bald sogar einer seiner erfolgreichsten Filme eine Fortsetzung bekommen.

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Getty Images Quentin Tarantino bei der Eröffnungsgala und Premiere von "Partir Un Jour" bei den 78. Filmfestspielen von Cannes

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Getty Images Brad Pitt und Quentin Tarantino

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PUBLIC ADDRESS/ActionPress "Inglourious Basterds" Hauptdarsteller