Lieber ein Buch lesen: Tarantino rechnet mit Hollywood ab

Quentin Tarantino (63) holt zum Rundumschlag gegen Hollywood aus! In einem neuen Meinungsbeitrag im Filmmagazin Sight & Sound beschreibt der Kultregisseur die Traumfabrik der 2020er-Jahre als "geschmacklose Wurstfabrik", aus der kaum noch genießbare Filme kämen. "Seit der Pandemie scheint es mir fast unmöglich, dass ein neuer Film erscheint, den ich nicht bis ins kleinste Detail zerpflücke", erklärte er. Schuld daran seien "Mängel, Unwahrscheinlichkeiten, Publikumsschmeichelei, fehlbesetzte Darsteller oder einfach nur dummes Zeug". Und anstatt ins Kino zu gehen, greife er inzwischen lieber zu einem Buch, so der "Pulp Fiction"-Macher.

Immerhin hat Quentin in den vergangenen Jahren einige wenige Ausnahmen gefunden. Steven Spielbergs (79) "West Side Story" und Kevin Costners (71) "Horizon: An American Saga"-Filme hätten ihm gefallen. Besonders schwärmte er jedoch von Joe Carnahans Netflix-Thriller "The Rip" mit Matt Damon (55) und Ben Affleck (53) in den Hauptrollen: "Der Film ist ein aufregender Cop-Thriller mit einer neuartigen Prämisse, der es auf wirklich clevere Weise schafft, die Erwartungen zu erfüllen." Als herausragendes Element lobte er das Drehbuch von Carnahan und Michael McGrale in höchsten Tönen. Zuletzt war Quentin durch abfällige Äußerungen über Schauspieler wie Paul Dano (41), Matthew Lillard (56) und Owen Wilson (57) in die Schlagzeilen geraten, was eine Welle der öffentlichen Unterstützung für die Betroffenen ausgelöst hatte.

Trotz seiner Abneigung gegenüber dem modernen Hollywoodkino ist der Regisseur selbst weiterhin aktiv im Filmgeschäft. Sein nächstes Projekt ist "The Adventures of Cliff Booth", ein Nachfolger zu seinem 2019 erschienenen Film "Once Upon a Time in Hollywood". Hinter der Kamera steht diesmal nicht Quentin selbst, sondern Regisseur David Fincher (64) – Quentin fungiert als Drehbuchautor und Produzent. Der Film mit Brad Pitt (62) in der Hauptrolle soll am 25. November in die Kinos kommen und ab dem 23. Dezember bei Netflix verfügbar sein.

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Getty Images Quentin Tarantino bei der Gala des Burbank International Film Festival, September 2025

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Getty Images Steven Spielberg

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Getty Images Owen Wilson, Filmstar