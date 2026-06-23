Jamie Adams' neuer Film: Tarantino und Kylie Minogue dabei

Ein erstes Foto vom Set hat es enthüllt: Quentin Tarantino (63) und Kylie Minogue (58) drehen gemeinsam einen neuen Spielfilm in Wales. Wie die walisische Nachrichtenplattform Nation.Cymru berichtete, tauchte ein Bild der beiden direkt vom Filmset auf. Demnach sind der Regisseur und die Sängerin Teil des Ensembles eines noch namenlosen Projekts von Regisseur Jamie Adams, der zuletzt mit "Only What We Carry" bekannt wurde. Ebenfalls bestätigt die Plattform, dass Adams den Film aktuell dreht und dabei Quentin sowie Kylie vor der Kamera in Szene setzt.

Bereits kurz zuvor hatte BBC News gemeldet, dass der Filmemacher in einem Hotel in Cardiff gesichtet worden war. Dass er sich derzeit im Vereinigten Königreich aufhält, hängt wohl auch mit einem anderen Projekt zusammen: Quentin arbeitet parallel an seinem ersten West-End-Stück mit dem Titel "The Popinjay Cavalier", das Anfang 2027 Premiere feiern soll. Das Stück wird von Sonia Friedman Productions und Sony Pictures Entertainment produziert und als "schwungvolle Komödie" beschrieben. Laut offiziellem Synopsis spielt das Stück im Europa der 1830er Jahre und soll eine "ausgelassene Komödie über Täuschung und Verkleidung" sein, "erzählt mit Tarantinos unverkennbarem Stil und Witz."

Schon im vergangenen Sommer hatte Quentin verraten, dass er an einem Theaterstück arbeite. "Das Stück ist geschrieben. Es ist absolut das Nächste, was ich machen werde. Wir fangen im Januar damit an... Es wird wahrscheinlich anderthalb bis zwei Jahre meines Lebens in Anspruch nehmen", erklärte er damals. Für Kylie ist die Schauspielerei hingegen kein Neuland – neben ihrer Karriere als Sängerin stand sie im Laufe der Jahre immer wieder vor der Kamera.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Quentin Tarantino und Kylie Minogue

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Getty Images Quentin Tarantino bei Fortnite Now Playing zu "The Lost Chapter" im Vista Theater in Hollywood, 19. November 2025

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Getty Images Kylie Minogue bei der Met Gala 2024 im Metropolitan Museum of Art in New York