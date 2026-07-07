"House of the Dragon"-Szene wurde von "Kill Bill" inspiriert

Fans von Quentin Tarantino (63) dürften beim Schauen der neuesten Episode der Fantasyserie House of the Dragon doppelt hingeschaut haben: In Staffel 3, Folge 2 der HBO-Serie schlägt sich Daemon Targaryen, gespielt von Matt Smith (43), mit dem Schwert durch den Thronsaal des Burgfrieds – und die Kamera zoomt dabei von oben auf die sich ausbreitenden Blutlachen heraus. Eine Einstellung, die Regisseurin Clare Kilner bewusst an Tarantinos Kultfilm "Kill Bill" angelehnt hat, wie sie laut moviepilot jetzt in einem Bonus-Video zur Episode verrät.

"Ich dachte an Quentin Tarantino, als wir diese Szene drehten. Wie er sich einfach seinen Weg freikämpft. Eines Morgens wachte ich auf und meinte, wir brauchen so eine Einstellung von oben, aus der man diese Blutlachen sieht", erklärt Clare darin. Die Parallele ist deutlich: In "Kill Bill" bahnt sich Uma Thurman (56) als die Braut ihren Weg durch eine Schar von Gegnern – ebenfalls aus der Vogelperspektive von roten Blutspuren begleitet. In der "House of the Dragon"-Episode kehren Königin Rhaenyra, gespielt von Emma D'Arcy (34), und Daemon in die Hauptstadt Westeros zurück und kämpfen sich in einer der großen Actionsequenzen der Staffel bis zum Thronsaal vor.

"Kill Bill" gilt als eines der beliebtesten Werke Quentin Tarantinos – auch beim Regisseur selbst. Der Filmemacher bezeichnete den Film als seinen persönlichen Favoriten unter seinen eigenen Projekten. Das 2003 erschienene Martial-Arts-Rachedrama war seinerseits stark von dem japanischen Klassiker "Lady Snowblood" beeinflusst, in dem Meiko Kaji als Rachegöttin in ähnlicher Manier für Aufsehen sorgte. Seit Kurzem ist "Kill Bill" übrigens auch in einer neuen Schnittfassung erhältlich.

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Imago Emma D’Arcy als Rhaenyra Targaryen in "House of the Dragon", Staffel 3

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United Archives GmbH / ActionPress Uma Thurman in "Kill Bill", 2003

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Imago Matt Smith in einer Szene aus der HBO-Max-Serie "House of the Dragon", Staffel 3 (2026)