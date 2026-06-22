Tom Holland hat schon einen "Spider-Man"-Nachfolger im Kopf

Wer soll Tom Holland (30) eines Tages als Spider-Man beerben? Der Schauspieler hat jetzt in einem Interview mit Esquire UK klare Vorstellungen davon geäußert, wer in die Fußstapfen des berühmten Netzschwingers treten könnte. Demnach hat Tom einen ganz bestimmten jungen Kollegen im Blick: Owen Cooper, bekannt durch die Netflix-Serie "Adolescence". "Owen Cooper wäre großartig", so Tom gegenüber dem Magazin. "Er ist offensichtlich unglaublich talentiert und gerade in aller Munde."

Gleichzeitig machte Tom deutlich, dass er selbst noch nicht daran denkt, die Rolle abzugeben. "Ich würde den Staffelstab gerne weitergeben, aber so weit bin ich noch nicht… Die Wahrheit ist, dass Spider-Man zu spielen die größte Freude meines Lebens war. Ich stehe jetzt an dem Punkt, dass ich es so lange machen werde, wie sie mich haben wollen", erklärte er. Wann genau das Ende seiner Zeit als Spider-Man kommen wird, ließ er damit offen. Sein nächster Auftritt in der Rolle ist bereits in Sicht: Am 29. Juli startet "Spider-Man: Brand New Day" mit extralanger Laufzeit in den Kinos, wie Kino.de berichtet.

Owen Cooper, Toms Wunschnachfolger, hat sich zuletzt tatsächlich als einer der gefragtesten Nachwuchsschauspieler etabliert. Für seine Rolle in "Adolescence" räumte er gleich bei mehreren der renommiertesten Fernsehpreise ab: Er gewann den Primetime Emmy Award, den Golden Globe, den British Academy Television Award sowie den Screen Actors Guild Award – allesamt in der Kategorie Bester Nebendarsteller. Tom selbst ist ebenfalls kein Unbekannter, wenn es um Auszeichnungen und große Auftritte geht. Der Brite, der am 1. Juni 1996 geboren wurde, übernahm die Rolle des Spider-Man erstmals 2016.

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IMAGO / NurPhoto Tom Holland, Schauspieler

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Getty Images Owen Cooper bei den BAFTA Television Awards 2026

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Getty Images Tom Holland, Januar 2024