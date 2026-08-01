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Sadie Sink
Das ist Sadie Sinks überraschende Rolle im "Spider-Man"-Film
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Das ist Sadie Sinks überraschende Rolle im "Spider-Man"-Film

- Nicole Vasiljuk
Lesezeit: 2 min
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Mit dem Kinostart von "Spider-Man: Brand New Day" ist das große Geheimnis endlich gelüftet: Sadie Sink (24) schlüpft in dem Marvel-Film in die Rolle von Jean Grey – einer der bekanntesten Figuren aus dem X-Men-Universum. Im Film taucht die von Stranger Things bekannte Schauspielerin in New York als zunächst unbekannte, brandgefährliche Gegenspielerin von Tom Hollands (30) Spider-Man auf. Ihre Figur kann andere Menschen steuern, doch ausgerechnet Peter Parker entzieht sich ihrer Kontrolle - und das bringt verheerende Folgen mit sich.

Achtung, Spoiler: Jean Grey wird als unberechenbare Figur eingeführt, die in das Department of Damage Control eindringen will, um an etwas namens "V-Max" zu gelangen. Spider-Man kann ihren Plan jedoch stoppen. Daraufhin setzt er ihr einen Inhibitor-Chip in den Nacken, wodurch ihre Kräfte ausgeschaltet werden, bevor Beamte der Einrichtung sie abführen. Wie E! News berichtet, bringt das die rothaarige Mutantin auf einen zerstörerischen Kurs mit dem Helden, der das Schicksal zahlreicher Superhelden verändern könnte. Regisseur Destin Daniel Cretton hatte deswegen die Identität von Sadies Figur bewusst unter Verschluss gehalten. "Ich wünschte, alles wäre ein Geheimnis. Wenn ihr den Film seht, werdet ihr verstehen, warum wir nicht verraten wollten, wen Sadie spielt", erklärt er im "Rolling Stone"-Interview.

Jean Grey ist eine der zentralen Figuren im X-Men-Universum und wurde bislang von Famke Janssen im Jahr 2001 sowie von Sophie Turner (30) im Jahr 2016 auf der Leinwand verkörpert. Mit Sadies Version der Figur scheint Marvel die Weichen für eine große X-Men-Zukunft zu stellen. Für Sadie war die Rolle lange ein gut gehütetes Geheimnis – noch kurz vor dem Filmstart hatte sie bei einem Auftritt in der "Tonight"-Show bei Moderator Jimmy Fallon (51) sämtliche Fan-Theorien zu ihrer Figur charmant abgewimmelt, ohne auch nur einen einzigen Hinweis preiszugeben.

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