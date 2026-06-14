Fans munkeln wegen Clip: Ist Antonia Hemmer etwa schwanger?

Antonia Hemmer (26) sorgt nun mit einem neuen Instagram-Reel für reichlich Gesprächsstoff bei ihren Fans. In dem Video ist die Reality-Bekanntheit gemeinsam mit ihrem Freund Leopold Krey zu sehen, der sie liebevoll in den Arm nimmt. Dazu schreibt Antonia: "Er weiß es noch nicht, aber das wird die letzte WM ohne Kind sein." Mit dieser Zeile bringt Antonia ihre Community natürlich sofort zum Rätseln. In den Kommentaren fragen sich viele Fans, ob die Influencerin womöglich bereits ein Baby erwartet.

Viele User wollen es ganz genau wissen. "Wieso, bist du schwanger?" fragt ein Fan in den Kommentaren auf Instagram direkt nach. Ein anderer wird neugierig und schreibt: "Bin gespannt, ob das Kind dann drei Jahre, zwei Jahre, ein Jahr oder ein paar Monate alt sein wird." Neben den neugierigen Nachfragen häufen sich aber auch liebevolle Reaktionen. "Alles Glück dieser Erde" oder "Ich wünsche es euch von Herzen" schreiben die Follower an das Paar. Antonia ließ die Spekulationen jedoch nicht lange im Raum stehen. Auf die direkte Frage eines Fans, ob sie ein Baby erwarte, stellte sie klar: "Haha, nein, noch nicht!"

Auch wenn es aktuell noch keinen Nachwuchs bei Antonia und Leopold gibt, scheint das Thema Familienplanung für die beiden nicht mehr allzu weit entfernt zu sein. Das Paar ist inzwischen zusammengezogen und genießt die Zeit zu zweit offenbar noch in vollen Zügen. Erst kürzlich heizten die beiden mit einem Trip nach Paris sogar Verlobungsgerüchte an. Ob es also tatsächlich bald zu Heirat und Kind kommt, bleibt abzuwarten.

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Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, Reality-TV-Bekanntheit

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Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer und Leopold Krey, Februar 2026

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Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer und Leopold Krey, Mai 2026