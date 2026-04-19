Paris-Trip: Plant Leopold Verlobung mit Antonia Hemmer?

Antonia Hemmer (26) und Leopold Krey befinden sich offenbar in einer der aufregendsten Phasen ihrer Beziehung. Das Paar ist kürzlich zusammengezogen und zeigte sich auch bei den Reality Awards strahlend verliebt. Nun steht ein besonderes Abenteuer bevor: Leopold hat seiner Freundin eine Reise nach Paris zum Geburtstag geschenkt. Die Stadt der Liebe gilt nicht nur als romantisches Reiseziel schlechthin – sie ist auch bekannt als einer der beliebtesten Orte für Heiratsanträge.

Auf die Frage, ob in der Hauptstadt Frankreichs vielleicht mehr als nur ein Urlaub geplant ist, reagierte Leopold im Promiflash-Interview zunächst ausweichend und lenkte das Gespräch auf den bevorstehenden Trip um. Antonia hingegen gab sich offen und erklärte deutlich, wie sie sich einen möglichen Antrag vorstellt: "Ich sage mal so: Ich will jetzt eh nicht wissen, wenn der irgendwelche Pläne hat. Ich möchte nicht wissen, wann ich einen Antrag bekomme. Ich will da überrascht werden."

Die Vorstellung einer gemeinsamen Zukunft scheint für Antonia keine neue Idee zu sein. Bereits vor einigen Monaten sorgte die Realitystar auf Instagram für Aufsehen, als sie mit einem Post rund ums Thema Hochzeit auf sich aufmerksam machte. Darin machte sie deutlich, dass sie Leopold als den Mann an ihrer Seite sieht, den sie heiraten möchte. Auch er kommentierte den Beitrag damals mit einem roten Herz – und machte damit klar, wie er zu ihr steht.

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Imago Antonia Hemmer und Leopold Krey bei den Reality Awards 2026 im Maritim Hotel Bonn

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Instagram / antonia_hemmer Leopold Krey und Antonia Hemmer, März 2026

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Instagram / leopold.krey Leopold Krey und Antonia Hemmer, Februar 2026