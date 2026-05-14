Antonia Hemmer kann sich Zweitwohnsitz im Ausland vorstellen

Antonia Hemmer (26) träumt von einem Leben am Meer. In einer Fragerunde auf Instagram ließ die Realitybekanntheit ihre Follower wissen, dass sie sich eine Auswanderung durchaus vorstellen könne. Als ein Fan fragte, ob es für sie eine Option wäre, in einem anderen Land zu leben, antwortete sie mit einem klaren: "Definitiv!" Ein vollständiger Umzug soll es jedoch nicht werden: "Ganz aus Deutschland möchte ich nicht verschwinden", stellte sie klar. Antonia verriet zudem, dass eine Wahrsagerin ihr und ihrem Partner Leopold Krey sogar einen Zweitwohnsitz am Meer vorhergesagt habe.

Konkrete Pläne oder einen Zeitplan nannte Antonia nicht. Stattdessen betonte sie den Traumcharakter der Idee: "Aber das wäre ein Traum (wie wahrscheinlich von jedem)." An welchem Ort sich die Prophezeiung erfüllen könnte, ließ Antonia ebenfalls offen. Sie schrieb: "Die Frage ist nur, welches Meer es wird", und schob gleich ihre persönliche Favoritenliste hinterher: "Mallorca ist auf jeden Fall unter den Top 3." In einem früheren Instagram-Post berichtete Antonia zudem, dass sie sich mit Leopold auch eine Villa auf Ko Samui vorstellen könne. Auch die thailändische Insel scheint somit im Rennen zu sein.

Antonia ist als Realitystar bekannt und pflegt auf Instagram einen direkten Draht zu ihren Followern, indem sie Fragen beantwortet und Einblicke aus ihrem Leben teilt. Dabei lässt sie ihre Fans auf Social Media nah an persönlichen Themen teilhaben – bis hin zu spirituellen Bezügen wie der Erwähnung einer Wahrsagerin. Die Idee vom zweiten Lebensmittelpunkt am Meer scheint es Antonia durchaus angetan zu haben. Wo sie am Ende wirklich ihre Koffer dauerhaft abstellen wird, bleibt zwar offen – der Traum von einem neuen Zuhause am Wasser hat in ihrem Kopf aber offenbar längst Gestalt angenommen. Für Antonias Community ist damit klar: Die Überlegung ist aktuell, doch die Entscheidung fällt erst, wenn Ort und Zeitpunkt wirklich passen.

Anzeige Anzeige

Imago Antonia Hemmer beim Secret and Special Screening der Sky-Serie "Being Burdecki" im Zoo Palast Berlin

Anzeige Anzeige

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer und Leopold Krey, Februar 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / antonia_hemmer Leopold Krey und Antonia Hemmer, März 2026