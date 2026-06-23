Ivanka Trump teilt neue Fotos von Bruder Donalds Hochzeit

Wochen nach der Hochzeit von Donald Trump Jr. (48) und Bettina Anderson gewährt Ivanka Trump (44) nun einen neuen Blick hinter die Kulissen des Festes. Die Präsidententochter teilte auf Instagram bisher unveröffentlichte Fotos vom tropischen Hochzeitsfest ihres Bruders – darunter intime Schnappschüsse, auf denen sie selbst in einem gelben Minikleid mit auffälliger Blumenverzierung am Oberteil zu sehen ist. Mit dabei: ihr Ehemann Jared Kushner (45) und Kai Trump, die älteste Tochter von Donald Jr. Zu den Bildern schrieb sie: "Ich genieße noch immer die Freude dieser Erinnerungen, Donald Trump Jr. und Bettina Anderson! Herzlichen Glückwunsch, ihr zwei! Ich liebe euch!"

Besonders amüsant ist ein Strandfoto, auf dem Donald Jr. seiner Schwester und Jared mit einer Grimasse ins Bild hüpft – woraufhin er selbst in den Kommentaren schrieb: "Ich will nicht lügen... Ich glaube, ich habe die beste Fotobomb aller Zeiten hingelegt." Auch Bettina meldete sich zu Wort und bedankte sich bei ihrer neuen Schwägerin: "Danke, süße Schwester! Ivanka, ich liebe dich." Zu sehen ist außerdem ein Foto des frischgebackenen Ehepaars, das nach dem Jawort jubelt.

Donald Jr. und Bettina hatten am 21. Mai in Florida geheiratet, gefolgt von einer kleineren Zeremonie auf einer Insel – einen Tag später. Ihr Vater, US-Präsident Donald Trump (80), war bei keinem der beiden Ereignisse anwesend. Er begründete seine Abwesenheit mit dem Krieg gegen den Iran. "Ich stecke mittendrin – ich habe ihm gesagt: 'Weißt du, der Zeitpunkt ist nicht ideal für mich. Ich habe da eine Sache namens Iran und andere Dinge'", erklärte er gegenüber der Presse im Weißen Haus.

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Getty Images Ivanka Trump, Dezember 2024

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Instagram / ivankatrump Investor Jared Kushner und seine Frau Ivanka Trump machen bei der Formel-1 in Miami Party, 2025.

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Getty Images Donald Trump Jr. und Bettina Anderson, amfAR Palm Beach Gala 2025