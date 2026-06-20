Hunter Biden fordert Donald Trump Jr. zu Käfigkampf heraus

Hunter Biden (56) hat Donald Trump Jr. (48) zu einem Käfigkampf herausgefordert – und dabei gleichzeitig die UFC-Veranstaltung auf dem South Lawn des Weißen Hauses scharf kritisiert. "Käfigkampf zwischen mir und Don Jr.?", schrieb der 56-jährige Sohn von Ex-Präsident Joe Biden (83) am Donnerstag, dem 18. Juni, auf X. "Du entscheidest den Ort. Überall, nur nicht auf dem South Lawn." Damit reagierte er auf das UFC Freedom 250-Event, das am 14. Juni auf dem Gelände des Weißen Hauses stattgefunden hatte – und bei dem neben US-Präsident Donald Trump (80) auch sein Sohn Donald Trump Jr. anwesend war.

In seinem langen Post wandte sich Hunter auch an UFC-Kommentator Joe Rogan (58), der Kritiker der Veranstaltung in seinem Podcast aufgefordert hatte, den Mund zu halten. Dabei machte Hunter deutlich, dass sein Problem nicht beim UFC-Sport selbst liege: "Die Marke, die du und Dana White aufgebaut haben, ist eine echte amerikanische Erfolgsgeschichte. Alle Macht euch." Die Kämpfer selbst verdienen laut Hunter ebenfalls Respekt. Sein eigentlicher Kritikpunkt gelte dem Veranstaltungsort. "Einige unserer öffentlichen Räume sind heilig", schrieb er und betonte, das Weiße Haus gehöre nicht dem amtierenden Präsidenten, sondern dem Volk. Die Veranstaltung dort sei "eine Zurschaustellung imperialer Dominanz, keine Feier unseres 250. Jahrestages als Demokratie." Das Weiße Haus sei kein Buckingham Palace und kein Versailles – "es gehört uns allen." Donald Trump Jr. hat auf Hunters Cage-Match-Challenge bislang nicht reagiert.

Hunter stand in den vergangenen Jahren mehrfach im Mittelpunkt öffentlicher Debatten, unter anderem wegen rechtlicher Auseinandersetzungen, die jedoch von seinem Vater noch vor dem Ende seiner Amtszeit per Begnadigung beendet wurden. Neben seiner politischen Präsenz ist Hunter auch als Autor tätig – er veröffentlichte eine Autobiografie, in der er offen über persönliche Tiefpunkte seines Lebens schrieb.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Hunter Biden und Donald Trump Jr.

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Saul Loeb-Pool/Getty Images Donald Trump Jr. und sein Vater Donald Senior

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Getty Images Joe Biden und sein Sohn Hunter bei einem Eishockey-Spiel

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