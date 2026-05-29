Nach Attentatsplan: Ivanka Trump wird jetzt streng bewacht

Ein aufgedeckter Attentatsplan hat das Leben von Ivanka Trump (44) von Grund auf verändert. Nachdem Behörden am 15. Mai in der Türkei einen mutmaßlichen Terroristen namens Mohammad Baqer Saad Dawood al-Saadi festgenommen hatten, wurde bekannt, dass dieser gezielt Donald Trumps (79) Tochter als Ziel ins Visier genommen haben soll. Insider berichten jetzt gegenüber Rob Shuters Substack, welche Auswirkungen diese Enthüllung auf Ivanka hat. "Ivanka war sich immer bewusst, dass es Gefahren mit sich bringt, Donald Trumps Tochter zu sein, aber das war noch mal etwas anderes", schildert eine nicht namentlich genannte Quelle die Lage und ergänzt: "Zu erfahren, dass jemand sie ganz persönlich ins Visier genommen haben soll, ließ alles erschreckend real wirken." Was den mutmaßlichen Attentäter angetrieben haben soll: laut Berichten der Wunsch nach Rache für die Tötung seines Mentors Qasem Soleimani bei einem US-Drohnenangriff im Jahr 2020 im Irak.

Seit Bekanntwerden des Mordkomplotts hat sich Ivankas Alltag den Insidern zufolge grundlegend gewandelt. "Ihre gesamte Welt hat sich verändert", heißt es. Routen würden ständig geändert, Besucher streng kontrolliert – und Sicherheitspersonal sei allgegenwärtig. Vor allem die Sorge um ihre drei Kinder mit Ehemann Jared Kushner (45) treibe sie an. "Sie ist zuerst Mutter, und den Schutz ihrer Kinder zu gewährleisten, ist jetzt alles, woran sie denkt", erklärt eine weitere Quelle und fügt hinzu: "Niemand geht mehr Risiken ein – nicht nach alledem." Öffentliche Auftritte schränkt Ivanka daher stark ein. Komplett zurückziehen will sie sich aber nicht. So feierte sie jüngst auf den Bahamas die Hochzeit ihres Bruders Donald Trump Jr. (48) mit Bettina Anderson und teilte auch zahlreiche Fotos der mehrtägigen Feier.

Sicherheitsbedrohungen sind in der Familie Trump kein Neuland. US-Präsident Donald Trump selbst war in den vergangenen Jahren mehrfach Ziel von Attentatsversuchen. Dass das Thema Schutz bei ihm persönlich ebenfalls präsent ist, machte er zuletzt bei einer Zeremonie im Weißen Haus deutlich – mit einem unerwarteten Kommentar. Auf die Frage, ob er nach einem erneuten Anschlagsversuch künftig eine kugelsichere Weste tragen werde, erklärte er laut TMZ: "Ich weiß nicht, ob ich damit klarkommen würde, 20 Pfund schwerer auszusehen." Daraufhin erntete der Präsident schallendes Gelächter im Raum. Nach Bekanntwerden des geplanten Mordanschlags auf Ivanka dürfte allen jedoch das Lachen vergangen sein. Die Festnahme des mutmaßlichen Attentäters zeigt einmal mehr, wie ernst die Lage tatsächlich ist. Mitglieder der Familie Trump haben sich bislang nicht öffentlich zu dem aufgedeckten Mordkomplott gegen Ivanka geäußert.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ivanka Trump, Tochter von US-Präsident Donald Trump

Anzeige Anzeige

Getty Images Ivanka Trump mit ihren Kindern Arabella Rose und Joseph Frederick, April 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / /ivankatrump Donald und Ivanka Trump, März 2025