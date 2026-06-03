Darum zog Ivanka Trump die Reißleine im Weißen Haus

Ivanka Trump (44) hat in einem offenen Interview erklärt, warum sie bewusst auf eine Rückkehr ins Weiße Haus verzichtet hat – und warum sie diese Entscheidung bis heute nicht bereut. Im "Founders"-Podcast von David Senra sprach die Tochter von US-Präsident Donald Trump (79) über die wichtigste Lektion, die sie in der Schnittmenge aus Familienleben und Politik gelernt hat: "Wenn du nicht weißt, wer du bist, wird die Welt es dir sagen – und das ist vielleicht nicht die Antwort, die du dir wünschst", erklärte sie. Schon 2022 hatte sie öffentlich gemacht, dass sie ihren Vater in seiner zweiten Amtszeit nicht als Beraterin begleiten werde. Stattdessen entschied sie sich, gemeinsam mit ihrem Mann Jared Kushner (45) und den drei Kindern Arabella, Joseph (12) und Theodore nach Miami zu ziehen.

Im Podcast betonte Ivanka, dass gerade die schwierigsten Entscheidungen, die im Einklang mit den eigenen Werten stehen, sich am Ende richtig anfühlen. "Manche der härtesten Entscheidungen, die ich getroffen habe – und manchmal geht es wirklich darum, Nein zu sagen, Grenzen zu setzen, den Kurs zu ändern –, wenn diese Entscheidungen, egal wie schwer sie sind, mit deinen Werten übereinstimmen, fühlt es sich immer gut an", sagte sie. Entscheidungen, die sich nicht ganz richtig anfühlten, seien dagegen jene, die man im Nachhinein bereue. Dass sie keine Rolle in der aktuellen Regierung übernehmen wollte, begründete sie in einem früheren Social-Media-Post damit, dass sie ihren Kindern und dem gemeinsamen Privatleben als Familie Vorrang einräumen wolle.

Die Übergangsphase nach dem Auszug aus Washington war für Ivanka alles andere als leicht. Sie verlor 2022 ihre Mutter Ivana Trump (†73), und ihr Mann Jared wurde zum zweiten Mal mit Schilddrüsenkrebs diagnostiziert. Wie sie im Podcast "The Diary of a CEO" verriet, suchte sie in dieser Zeit therapeutische Unterstützung, da das Familienleben "in der Schwebe" gewesen sei. Inzwischen richtet sie ihre Unterstützung auch nach außen: Nachdem ihre frühere Schwägerin Vanessa Trump (48) – die Ex-Frau von Ivankas Bruder Donald Trump Jr. (48) – im Mai öffentlich gemacht hatte, dass sie an Brustkrebs erkrankt ist und sich in Behandlung befindet, meldete sich Ivanka in den Kommentaren unter Vanessas Instagram-Post zu Wort: "Ich bete für deine anhaltende Stärke und eine schnelle Genesung. Ich liebe dich."

Anzeige Anzeige

Getty Images Ivanka Trump, Tochter von US-Präsident Donald Trump

Anzeige Anzeige

Instagram / /ivankatrump Donald und Ivanka Trump, März 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Ivanka Trump und Jared Kushner mit ihren Kindern