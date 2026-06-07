Donald Trump Jr. und Bettina Anderson möchten wohl Kinder

Donald Trump Jr. (48) und seine frisch angetraute Ehefrau Bettina Anderson blicken bereits voller Vorfreude in die Zukunft: Die Frischvermählten planen offenbar gemeinsamen Nachwuchs. Einen konkreten Zeitplan gibt es allerdings noch nicht, wie Page Six unter Berufung auf einen Insider berichtet. "Sie genießen noch die Flitterwochenphase ihrer Ehe und sind sich noch nicht sicher, wann genau der richtige Zeitpunkt dafür sein wird. Aber sie planen definitiv, irgendwann Kinder zu haben und gemeinsam ihre Familie zu vergrößern", zitiert das Blatt die namentlich nicht näher genannte Quelle. Die Hochzeit des Paares fand kürzlich in Palm Beach sowie auf der luxuriösen karibischen Privatinsel Little Pipe Cay statt – im Kreis von etwa 40 Gästen, darunter Don Juniors fünf Kinder sowie seine Geschwister Ivanka (44), Eric (42) und Tiffany Trump (32) mit ihren jeweiligen Partnern.

Donald Jr. und Bettina hatten sich im Dezember 2025 nach einem Jahr Beziehung verlobt. Präsident Donald Trump (79) persönlich verkündete die Verlobung damals in einem Video auf X. Dabei ergriff auch sein Sohn das Wort: "Ich bin eigentlich nicht um Worte verlegen, weil ich normalerweise sehr gut reden kann. Ich möchte Bettina für dieses eine Wort danken: 'Ja.'" Bettina ergänzte: "Das war das unvergesslichste Wochenende. Ich darf die Liebe meines Lebens heiraten und fühle mich wie das glücklichste Mädchen der Welt."

Schon vor der Hochzeit hatte Bettina offenbar das Herz der Trump-Familie im Sturm erobert. Besonders eng soll sie sich mit Kai, der 19-jährigen ältesten Tochter von Donald Jr., angefreundet haben. "Kai mag Bettina wirklich und kommt gut mit ihr aus", zitiert Page Six einen Insider. Bemerkenswert ist auch das Verhältnis zu Donald Juniors Ex-Frau Vanessa Trump (48), mit der er zwölf Jahre verheiratet war, bevor diese 2018 die Scheidung einreichte. "Bettina hat sich mit Vanessa angefreundet, bevor sie Don überhaupt richtig kannte", erklärte der Insider die Beziehung der beiden Frauen gegenüber dem Portal und ergänzte: "Vanessa findet, dass Bettina und Don sehr gut zusammenpassen, und unterstützt ihre Beziehung voll und ganz." Die Familie stärkt den Frischvermählten somit eindeutig den Rücken und freut sich über die Verbindung – womöglich sorgt schon bald auch gemeinsamer Nachwuchs des Paares für erfreute Gesichter.

Anzeige Anzeige

Getty Images Bettina Anderson und Donald Trump Jr., März 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Donald Trump Jr. und Bettina Anderson, amfAR Palm Beach Gala 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / donaldjtrumpjr Donald Trump Jr. mit seiner Familie an Weihnachten 2025