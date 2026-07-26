Trump-Clan im Fokus: So leben Donalds fünf Kinder heute

Donald Trump (80) ist nicht nur als Politiker und ehemaliger Realitystar bekannt, auch sein Familienleben sorgt immer wieder für Gesprächsstoff. Der US-Präsident war dreimal verheiratet und hat aus diesen Ehen insgesamt fünf Kinder. Mit seiner ersten Frau Ivana Trump (†73), die im Juli 2022 verstarb, bekam er Donald Jr., Ivanka (44) und Eric (42). Mit seiner zweiten Frau Marla Maples (62) hat Donald Tochter Tiffany (32). Sein jüngster Sohn Barron (20) entstammt der Ehe mit seiner heutigen Frau Melania. Während einige von ihnen eng mit dem Familienunternehmen verbunden sind, halten sich andere deutlich stärker im Hintergrund und treten nur selten öffentlich in Erscheinung. Gerade dieser Mix aus Politik, Business und Privatleben macht den Blick auf Donalds Kinder für viele besonders spannend. Doch was machen die Trump-Sprösslinge eigentlich genau?

Vor allem Donald Trump Jr. (48) spielt im Familienkosmos eine zentrale Rolle: Er ist als Executive Vice President in der Trump Organization tätig und kümmert sich dort laut Unternehmensangaben vor allem um Immobilien-, Einzelhandels-, Hotel- und Golfprojekte. Außerdem ist er politisch aktiv und Vater von fünf Kindern. Auch Ivanka Trump hat sich beruflich ein eigenes Feld aufgebaut: Die Tochter von Donald ist Mitgründerin von Plant Harvest und hat mit Jared Kushner (45) drei Kinder. Eric Trump bewegt sich ebenfalls zwischen Wirtschaft, Politik und Medien. Er ist seit 2014 mit Lara Trump (43) verheiratet, die unter anderem die Talkshow "My View with Lara Trump" moderiert, und mit ihr hat er zwei Kinder.

Tiffany, die einzige Tochter aus der Ehe mit Marla Maples, hat sich ein Leben fern der Firmenzentrale aufgebaut. Sie präsentiert sich als Online-Persönlichkeit und gibt auf Social Media immer wieder Einblicke in ihren Alltag. Seit ihrer Hochzeit mit Michael Boulos (28) zeigt sie auch gerne gemeinsame Momente mit ihrem Mann und ihrem Sohn Alexander, der 2025 das Licht der Welt erblickte. Besonders viel Aufmerksamkeit bekommt aber weiterhin das jüngste Familienmitglied Barron: Der Sohn von Donald und Melania hält sich zwar weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus, wird aber immer wieder bei Auftritten seines Vaters oder bei Sportevents gesichtet. Dort wirkt der zurückhaltende Teenager mit seinem überragenden Wuchs neben Donald fast schon wie ein Bodyguard und sorgt so regelmäßig für Gesprächsstoff rund um die berühmte Polit-Dynastie.

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Getty Images Donald, Melania, Barron, Ivanka, Eric und Donald Trump Jr. im Juli 2022

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Getty Images Tiffany und Donald Trump, August 2020

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Getty Images Melania, Barron und Donald Trump, November 2024