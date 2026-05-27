So luxuriös heirateten Donald Trump Jr. und Bettina Anderson

Donald Trump Jr. (48) und Bettina Anderson haben es getan: Nach ihrer standesamtlichen Trauung in Palm Beach gaben sich der Unternehmer und seine Partnerin nun auf den Bahamas noch einmal das Jawort. Wie Page Six berichtet, charterte das Paar für die romantische Feier die exklusive Privatinsel Little Pipe Cay in den Exumas. Rund 40 ausgewählte Gäste reisten mit ihnen in das karibische Paradies, darunter Donalds fünf Kinder sowie seine berühmten Geschwister Ivanka Trump (44), Eric Trump (42) und Tiffany Trump (32) samt Partnern. Auf der abgeschirmten Insel feierten sie eine intime Zeremonie fernab des üblichen Trubels rund um den Trump-Clan.

Die Insel Little Pipe Cay, die oft als "Kronjuwel der Exumas" bezeichnet wird, bietet alles, was man sich für eine luxuriöse Hochzeitsfeier wünschen kann: fünf Herrenhäuser im Plantagenstil, private Strandbungalows, einen Infinity-Pool, Spa-Anlagen sowie einen Privatanleger für Yachten. Zugang zur Insel erhält man ausschließlich per Hubschrauber, Wasserflugzeug oder Boot. Für das leibliche Wohl sorgte unter anderem eine opulente Hochzeitstorte der Palm-Beach-Confiserie Sweet Stacy’s. Die Menükarten gestaltete der renommierte Kalligraf Bernard Maisner. Eric Trump schwärmte gegenüber Page Six von der Feier und dem frisch verheirateten Paar: "Don und Bettina sind wunderbar zusammen. Ich bin so stolz, so viel von ihrer Reise als Paar miterlebt zu haben. Sie strahlen füreinander und es war wunderschön, ihre Geschichte sich entfalten zu sehen. Ich könnte nicht glücklicher für sie an ihrem besonderen Tag sein."

Unmittelbar nach der Feier änderte Bettina ihren Instagram-Namen zu Bettina Trump und postete einige vielsagende Stories, darunter ein Bild einer Monogramm-Deko mit "Mrs. Trump". Kürzlich machten noch Gerüchte die Runde, wonach die Braut ihren Nachnamen Anderson behalten wolle. Nun berichtet die New York Times, Bettina habe am Wochenende einem Reporter per SMS mitgeteilt, sie wolle die Gerüchte entkräften. Demnach betonte sie gegenüber dem Blatt, dass sie definitiv den Trump-Namen annehmen werde. Mit ihren Instagram-Posts macht sie den Namenswechsel jetzt offiziell. Die kleine, aber luxuriöse Hochzeitszeremonie auf den Bahamas soll indessen nicht die einzige Feier bleiben. Ein größeres Fest mit Freunden und der erweiterten Familie soll laut Page Six noch in diesem Jahr folgen.

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Getty Images Bettina Anderson und Donald Trump Jr., März 2025

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Getty Images Donald Trump Jr. und Bettina Anderson, amfAR Palm Beach Gala 2025

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Getty Images Bettina Anderson mit Donald Trump Jr., Oktober 2025